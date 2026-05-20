Aumento y bono para jubilados: ¿Quiénes reciben su haber hoy, miércoles 20 de mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026. Tras haber completado varios depósitos, incluyendo la totalidad de los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), el foco ahora está en los jubilados que perciben la mínima.

De todas formas, de ese sector solo quedan 3 terminaciones de DNI que restan por cobrar, y una de las liquidaciones se completa este miércoles 20. El próximo viernes 22 se dará inicio al esquema para quienes superan el básico.

Alerta jubilados: ¿Quiénes cobran hoy, miércoles 20 de mayo?





De acuerdo al cronograma oficial, este miércoles el pago está destinado a:

Jubilados y pensionados (haberes mínimos): DNI terminados en 7.

El detalle del cobro: haber y refuerzo





Para este mes, la actualización mensual del 3,4% (basada en el IPC de marzo) elevó los montos básicos. De este modo, los beneficiarios que cobran hoy percibirán un total de $463.174,10, desglosado de la siguiente manera:

Haber mínimo : $393.174,10.

Bono de refuerzo previsional: $70.000.

Este refuerzo es una suma fija que no sufre descuentos y se otorga para garantizar un piso de ingresos que permita hacer frente a la canasta básica.

Para quienes cobran por encima de la mínima pero no alcanzan el tope de los $463.174, lo que se acredita hoy es el haber con aumento más un proporcional del bono hasta completar dicha cifra.

¿Cómo sigue el calendario para la mínima?





Con el pago de hoy, solo resta una jornada para finalizar el esquema de los haberes mínimos antes de dar paso a quienes perciben montos superiores:

Jueves 21 de mayo: DNI terminados en 8 y 9.

El cronograma completo: los jubilados que ya cobraron y los que restan por percibir su haber





Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo .

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Los jubilados que cobran este miércoles 20 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Si se tienen dudas sobre algún concepto en el, se puede consultar digitalmente a través de. Allí, el aumento del 3,4% impacta en el concepto de, mientras que el bono aparece identificado como