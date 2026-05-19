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Martes, 19 de mayo de 2026

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FECHAS

Cuándo cobran los jubilados de la mínima: cronograma completo para junio 2026

Con el calendario de cobros de mayo en pleno desarrollo, la ANSES ya adelantó las fechas de pago de junio. Los jubilados y pensionados pueden anticiparse.

Lucía Reppin

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de junio 2026 para los jubilados y pensionados.

Ese mes deberán contar con un aumento, un bono y el primer medio aguinaldo del año, el cual corresponde al 50% del mejor salario percibido durante el semestre.

Como de costumbre, las fechas se dividen de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El primer grupo en obtener los montos es el de los beneficiarios de la mínima y de Pensiones No Contributivas (PNC).

ANSES: calendario de junio para los jubilados de la mínima


  • Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.
  • Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.
  • Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.
  • Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.
  • Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.
  • Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.
  • Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.
  • Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.
  • Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.
  • Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Como de costumbre, las fechas se dividen de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El primer grupo en obtener los montos es el de los beneficiarios de la mínima y de Pensiones No Contributivas (PNC).ANSES: calendario de junio para los jubilados de la mínimaLunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Fechas de cobro para los jubilados de la mínima.
Fechas de cobro para los jubilados de la mínima.

Fechas de cobro para otros grupos de jubilados y pensionados

Haberes superiores a la mínima

  • Martes 23 de junio de 2026: DNI terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 24 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3.
  • Jueves 25 de junio de 2026: DNI terminados en 4 y 5.
  • Viernes 26 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7.
  • Lunes 29 de junio de 2026: DNI terminados en 8 y 9.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0 y 1.
  • Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 4 y 5.
  • Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7.
  • Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 8 y 9.

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