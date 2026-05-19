Cuándo cobran los jubilados de la mínima: cronograma completo para junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de junio 2026 para los jubilados y pensionados.

Ese mes deberán contar con un aumento, un bono y el primer medio aguinaldo del año, el cual corresponde al 50% del mejor salario percibido durante el semestre.

Como de costumbre, las fechas se dividen de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El primer grupo en obtener los montos es el de los beneficiarios de la mínima y de Pensiones No Contributivas (PNC).

ANSES: calendario de junio para los jubilados de la mínima





Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Fechas de cobro para los jubilados de la mínima.

Fechas de cobro para otros grupos de jubilados y pensionados

Haberes superiores a la mínima

Martes 23 de junio de 2026: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 24 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 25 de junio de 2026: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 26 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 29 de junio de 2026: DNI terminados en 8 y 9.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)