FECHAS
Cuándo cobran los jubilados de la mínima: cronograma completo para junio 2026
Con el calendario de cobros de mayo en pleno desarrollo, la ANSES ya adelantó las fechas de pago de junio. Los jubilados y pensionados pueden anticiparse.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de junio 2026 para los jubilados y pensionados.
Ese mes deberán contar con un aumento, un bono y el primer medio aguinaldo del año, el cual corresponde al 50% del mejor salario percibido durante el semestre.
Como de costumbre, las fechas se dividen de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El primer grupo en obtener los montos es el de los beneficiarios de la mínima y de Pensiones No Contributivas (PNC).
ANSES: calendario de junio para los jubilados de la mínima
- Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.
- Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.
- Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.
- Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.
- Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.
- Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.
- Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.
- Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.
- Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.
- Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.
Fechas de cobro para otros grupos de jubilados y pensionados
Haberes superiores a la mínima
- Martes 23 de junio de 2026: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 24 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 25 de junio de 2026: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 26 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7.
- Lunes 29 de junio de 2026: DNI terminados en 8 y 9.
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0 y 1.
- Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3.
- Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 4 y 5.
- Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7.
- Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 8 y 9.