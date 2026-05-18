ANSES paga una prestación clave para desempleados esta semana: ¿Cómo solicitarla?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza esta semana con el pago de la Prestación por Desempleo, destinada a personas que se quedaron sin trabajo sin justa causa, y que este mes además tendrá una actualización en sus montos.

El ajuste se encuentra atado a la reciente suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que impacta directamente en los valores mínimo y máximo de la prestación. Con esta nueva escala, los beneficiarios podrán cobrar hasta $363.000 por mes.

Es importante tener en cuenta que el monto de la prestación varía según los aportes realizados y los ingresos percibidos antes de la pérdida del empleo. Además, quienes deseen acceder al beneficio deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la ANSES.

Otro aspecto a destacar es que esta prestación actúa como un respaldo económico transitorio para quienes quedaron desempleados por despido sin causa o por la finalización de su contrato laboral, mientras se encuentran en la búsqueda de una nueva oportunidad de trabajo.

Prestación por Desempleo de ANSES: a quién está dirigida y qué requisitos pide

La Prestación por Desempleo que otorga la ANSES está destinada a trabajadores registrados del sector privado que hayan perdido su empleo en un marco formal, es decir, bajo relación de dependencia.

¿En qué casos se puede solicitar?

El beneficio contempla distintas situaciones laborales:

Despido sin causa justificada.

Finalización de un contrato a plazo fijo.

Cierre o quiebra de la empresa.

Renuncia con motivos validados, como el no pago de salarios.

Requisitos para acceder al beneficio

Para poder cobrar esta asistencia es necesario contar con aportes previos en la seguridad social, según el tipo de trabajador:

Trabajadores permanentes : deben acreditar al menos 6 meses de aportes dentro de los últimos 3 años anteriores a la desvinculación.

: deben acreditar al menos 6 meses de aportes dentro de los últimos 3 años anteriores a la desvinculación. Trabajadores eventuales o de temporada: deben demostrar al menos 12 meses trabajados en los últimos 3 años y un mínimo de 90 días de actividad en el último año previo al cese laboral.

Qué incluye la prestación

El alcance del programa no se limita al pago mensual. Durante el período en que se cobra la prestación:

Se mantienen las Asignaciones Familiares (como la Asignación por Hijo o la Ayuda Escolar).

Se conserva la cobertura de la obra social.

El tiempo de cobro se computa como aporte previsional para la jubilación.





Montos actualizados y por cuánto tiempo se cobra

La Prestación por Desempleo de la ANSES se actualiza de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo, lo que impacta directamente en los valores que perciben los beneficiarios.

El cálculo del beneficio se realiza en base al 75% del mejor salario bruto registrado durante los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, ese resultado está sujeto a topes vigentes:

Monto mínimo: $181.500.

Monto máximo: $363.000.

Cuánto tiempo se cobra la Prestación por Desempleo

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados en los tres años anteriores a la desvinculación laboral:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas.

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: hasta 12 cuotas.

Un punto clave es que las personas de 45 años o más acceden a una extensión automática del beneficio. En estos casos, se suman 6 meses "extra" al período que corresponda según los aportes registrados.

Aumentó la Prestación por Desempleo y paga hasta $363.000 desde mayo 2026 (Imagen ilustrativa).

¿Cuándo se cobra en mayo 2026?





La ANSES ya informó el cronograma oficial de cobro correspondiente a mayo de 2026. Como es habitual, los pagos se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Fechas de cobro - Plan 1

Los titulares del Plan 1 cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Plan 2

En tanto, el Plan 2 correspondiente al período anterior ya fue abonado entre el 30 de abril y el 12 de mayo, según el calendario oficial del organismo previsional.

Cómo hacer el trámite y qué documentación se necesita

El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo en la ANSES es gratuito y puede realizarse de dos formas: de manera presencial en una oficina del organismo, con turno previo, o a través de la plataforma de Atención Virtual.

Un dato importante es que la gestión debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Si se supera ese plazo, se aplica una reducción en la duración del beneficio, descontando un día de cobro por cada jornada hábil de demora.

Documentación necesaria

Para iniciar el trámite es clave contar con la documentación correspondiente:

DNI vigente.

Comprobante que acredite la situación de desempleo, como:

- Telegrama de despido.

- Carta documento.

- Acta de quiebra del empleador.

Presentar estos documentos correctamente es fundamental para evitar demoras en la aprobación del beneficio.

Consultas y canales oficiales

Ante dudas o consultas, se puede ingresar al sitio oficial de la ANSES (anses.gob.ar) o usar sus canales de atención.

Ahí es posible verificar requisitos, montos actualizados y fechas de cobro vigentes.