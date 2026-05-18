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Lunes, 18 de mayo de 2026

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Nueva semana de pagos con aumento y bono: los jubilados que cobran hoy, lunes 18 de mayo

La ANSES reanuda el calendario de pagos de mayo. Consultá qué terminación de DNI percibe sus haberes hoy, el monto actualizado con el aumento del 3,4% y los detalles del bono de refuerzo.

Lucía Reppin

Luego del fin de semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 18 de mayo el cronograma de acreditaciones para jubilados y pensionados.

En esta segunda tanda de cobros del mes, los beneficiarios continúan percibiendo sus ingresos con el ajuste por movilidad y el pago del bono de refuerzo extraordinario.

Cobros de hoy, lunes 18 de mayo: continúan los jubilados de la mínima

De acuerdo al esquema oficial de pagos para quienes perciben los haberes más bajos, hoy es el turno de:

  • Jubilados y pensionados (haberes mínimos): DNI terminados en 5.

Así sigue el esquema de cobros: las fechas completas de mayo

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

  • DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Cobros de hoy, lunes 18 de mayo: continúan los jubilados de la mínimaDe acuerdo al esquema oficial de pagos para quienes perciben los haberes más bajos, hoy es el turno de:Jubilados y pensionados (haberes mínimos): DNI terminados en 5.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Así sigue el esquema de cobros: las fechas completas de mayoJubilados que cobran la mínimaDNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.Jubilados que superan la mínimaDNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.¿Qué jubilados cobran este lunes 18 de mayo, con aumento y bono?
¿Qué jubilados cobran este lunes 18 de mayo, con aumento y bono?

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Jubilados: ¿Cuánto están cobrando en mayo de 2026?

La liquidación final integra el aumento del 3,4% (basado en la inflación de marzo) y el bono de refuerzo:

  1. Haber mínimo: se ubica en $393.174,10.

  2. Bono de refuerzo: un pago extra de $70.000.

  3. Total garantizado: nadie que perciba la mínima cobrará menos de $463.174,10.

Aquellos jubilados que superen la mínima pero no lleguen a los $463.174,10, verán reflejado en su cuenta un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra exacta.

Se puede verificar el estado del pago y el detalle de los descuentos o bonos aplicados ingresando a la sección "Hijos / Jubilaciones y pensiones" dentro de la aplicación Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.

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