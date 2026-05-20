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Miércoles, 20 de mayo de 2026

ANSES Quilmes: quiénes cobran este miércoles 20 de mayo

Las fechas de acreditación de haberes y asignaciones del sistema previsional nacional se organizan según terminación de documento y tipo de beneficio.

Redacción FMQ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de las diferentes prestaciones y planes sociales. El calendario detalla las fechas de cobro según la terminación del DNI para cada grupo de beneficiarios, e incluye información sobre el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

De acuerdo con el dato de inflación de marzo, el aumento de los haberes para mayo será del 3,38% respecto al de abril, lo que llevará la jubilación mínima a un monto de $393.174,10. Al sumarle el bono extraordinario que viene otorgándose, el total percibido podría alcanzar $463.174,10.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo


Asignación por Embarazo 

  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo


Asignación por Maternidad
Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del documento.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
El pago de las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción) se realiza entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Estas asignaciones se abonan entre el 11 de mayo y el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
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