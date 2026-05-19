La Casona Santa Coloma abre sus puertas con una visita guiada gratuita: los detalles

La Comisión Amigos de Santa Coloma realizará una visita guiada gratuita el próximo sábado 23 de mayo a las 10.30 en la histórica Casona Santa Coloma de Bernal y esto se da en el marco de las Fiestas Patronales de la Parroquia María Auxiliadora.

La actividad comenzará en la emblemática construcción ubicada en Roca y La Paz y estará centrada en la historia religiosa del lugar. El recorrido incluirá la capilla de la casona, la sala principal donde las Hermanas de María Auxiliadora desarrollaron su tarea pastoral y social desde 1906, y finalizará en el templo de la Parroquia María Auxiliadora.

Desde la organización informaron que la entrada será libre y gratuita y que no se requiere inscripción previa. Los interesados solo deberán presentarse 10 minutos antes del inicio para comenzar puntualmente la visita.

La Casona Santa Coloma es considerada la construcción más antigua de la zona sur que todavía permanece en pie. Fue edificada a comienzos del siglo XIX por el comerciante español Juan Antonio de Santa Coloma, quien adquirió los terrenos en 1805 para levantar una chacra y residencia de verano.

El lugar también forma parte de la historia nacional. Durante la Segunda Invasión Inglesa, la vanguardia británica pasó la noche del 1 al 2 de julio de 1807 en la propiedad antes de avanzar hacia Buenos Aires.

En 1906, Gerónima Lezica de Crámer, nieta de Santa Coloma, donó la casona a las Hermanas de María Auxiliadora. Actualmente, el inmueble pertenece al Obispado de Quilmes y la Parroquia María Auxiliadora se encarga de su conservación.

Por su importancia histórica y patrimonial, la casona fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1945, Monumento Histórico Provincial en 1992 y Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Quilmes en 2016.

La Comisión Amigos de Santa Coloma, integrada por vecinos desde 2015, trabaja en la investigación, preservación y difusión de este patrimonio histórico mediante distintas actividades culturales y educativas abiertas a la comunidad.