Tecnología en el Hospital Iriarte: importante donación para el área de Neonatología

La Cooperadora del Hospital de Quilmes realizó una nueva donación destinada a fortalecer el Servicio de Neonatología del Hospital Isidoro Iriarte, con la entrega de tres resucitadores pieza T equipados con manómetro, control de presión, tubuladura y máscara. La incorporación fue posible gracias al trabajo conjunto con la Fundación PRO-VIDA Buenos Aires.

Los dispositivos serán utilizados para asistir a recién nacidos que presentan dificultades respiratorias o que requieren soporte inmediato durante el nacimiento o la internación, permitiendo mejorar la capacidad de respuesta en situaciones críticas dentro del área neonatal.

La entrega estuvo encabezada por Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora del Hospital de Quilmes; Viviana Fourcade, vicepresidenta de la institución; y miembros de la comisión directiva, quienes acompañaron la incorporación del nuevo equipamiento al hospital público quilmeño.

"Cuando hablamos de Neonatología hablamos de los pacientes más pequeños y vulnerables del hospital. Por eso, cada equipo que logramos acercar tiene un valor enorme: es tecnología al servicio de la vida, es acompañar al equipo de salud y es transformar la solidaridad en una respuesta concreta", expresó Sandra Torres durante el acto de entrega.

Los resucitadores pieza T permiten administrar asistencia respiratoria con mayor precisión gracias a su sistema de control de presión y manómetro, herramientas fundamentales para la atención de bebés prematuros o recién nacidos con compromiso respiratorio, cuyos pulmones requieren cuidados extremadamente delicados.

Desde el Servicio de Neonatología destacaron la importancia de la incorporación. "Para nuestro servicio, recibir estos resucitadores pieza T es muy importante. Nos permite contar con más herramientas para la asistencia respiratoria de los recién nacidos, especialmente en situaciones donde se necesita actuar con rapidez y precisión", señaló Orlando Otondo Ibarra, jefe de sala de Neonatología.

Además, remarcó que disponer de equipamiento adecuado mejora tanto la seguridad de los pacientes como la calidad de la atención médica brindada por el equipo profesional.

Desde la Cooperadora explicaron que la iniciativa forma parte de un trabajo sostenido junto a instituciones, empresas, fundaciones y vecinos que colaboran para fortalecer el sistema público de salud y mejorar los recursos del Hospital de Quilmes.

La incorporación de estos tres equipos representa un avance significativo para el área de Neonatología y un respaldo tanto para el personal médico como para las familias que atraviesan situaciones complejas con recién nacidos de riesgo.