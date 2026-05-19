Desarticulan una red narco en Bernal: siete detenidos en tres allanamientos

En el marco de una investigación contra el tráfico de drogas ilícitas y con tres allanamientos en simultáneo, la Policía de Quilmes desmanteló una organización dedicada a la venta de estupefacientes que operaba en la zona de Bernal Oeste. El operativo culminó con la aprehensión de siete personas -tres hombres y cuatro mujeres- y el secuestro de dosis de cocaína, marihuana, armas de fuego y material de protección balística.

La investigación fue impulsada por el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima, bajo la órbita de la U.F.I. N° 20 de Quilmes. Mediante la utilización de drones para la obtención de material fílmico, tareas de campo y la identificación de compradores, los efectivos lograron documentar la actividad delictiva en domicilios ubicados sobre las calles Bermejo y 175, donde la banda contaba incluso con custodia armada para proteger el búnker de venta.

Durante las irrupciones -realizadas con el apoyo del Grupo G.A.D. y personal de diversas dependencias del distrito- se incautaron casi 200 envoltorios y trozos compactos de cocaína, casi 50 de marihuana, una importante suma de dinero en efectivo y diez teléfonos celulares. Asimismo, en uno de los domicilios se registró una fuerte resistencia por parte de dos sujetos que intentaron impedir el ingreso policial, logrando ser reducidos y trasladados a la seccional.

En el registro de las viviendas se halló también un revólver calibre .38, una pistola calibre .22 sin numeración, gran cantidad de municiones de diversos calibres (incluyendo .9mm) y una funda de chaleco antibalas.

La justicia dispuso la aprehensión de los siete involucrados bajo los cargos de "Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización", sumando para algunos de ellos los delitos de "Tenencia Ilegal de Arma de Uso Civil" y "Resistencia a la Autoridad".