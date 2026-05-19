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Martes, 19 de mayo de 2026

Quilmes: trabajadores de la salud realizaron una radio abierta en el Hospital Iriarte

Se da en el marco de la Marcha Federal que se realizará este miércoles 20 de mayo en CABA.

Redacción FMQ

Trabajadores de la salud nucleados en ATE realizaron este martes una radio abierta frente al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, en la antesala de la movilización por el Sistema Público de Salud convocado para este miércoles en todo el país.

La actividad se desarrolló en el marco de una Jornada Federal de Lucha impulsada por gremios, organizaciones sociales y trabajadores del sector sanitario, quienes denuncian el desfinanciamiento de la salud pública y el recorte de programas esenciales.

Desde la organización señalaron que la protesta busca visibilizar el impacto del ajuste sobre hospitales y pacientes, especialmente por el desmantelamiento de áreas sensibles como el Banco de Drogas Oncológicas, la asistencia a pacientes trasplantados y la provisión de medicamentos.

La convocatoria se da pocos días después de la multitudinaria movilización de la comunidad universitaria en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En esta oportunidad, son los trabajadores de la salud quienes salen a las calles para exigir mayores recursos para el sistema sanitario público.

En ese contexto, sindicatos y organizaciones sociales convocaron a una Marcha Federal para este 20 de mayo. La movilización principal se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y partirá desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo a partir de las 13 horas.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) llamó a movilizarse en todo el país en rechazo al recorte de 63 mil millones de pesos en las partidas destinadas a salud pública.

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