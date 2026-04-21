Rodolfo Aguiar: "Los más desesperados por hacer guita con el Estado son los funcionarios de Milei"

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizó fuertes declaraciones contra el gobierno de Javier Milei y criticó el acuerdo salarial alcanzado por UPCN.

"Es tan estúpido que no lo sabe, pero Milei ya perdió. Desde ATE hemos agotado todas las instancias de diálogo y no ha existido una sola señal", dijo el dirigente gremial a Crónica en el marco del paro por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y como rechazo al ajuste en el sector público del Gobierno.

"Este gobierno no cumplió con sus dos principales promesas de campaña: terminar con la inflación y terminar con la casta. La inflación muestra el fracaso rotundo de los que se autoperciben expertos en economía como Milei y Caputo", consideró el dirigente.

También en esta jornada exigen la inmediata reapertura de las paritarias, tras la fuerte pérdida del poder adquisitivo en los últimos dos años, según manifestaron.

"Toda la sociedad se está dando cuenta que los más desesperados para hacer guita con el Estado son los funcionarios de La Libertad Avanza", sostuvo ante las cámaras de Crónica.

Aseguró que la campaña de estigmatización contra los estatales está perdiendo fuerza porque la sociedad nota que no había "ñoquis", sino políticas públicas que se desmantelan.

Por otro lado, rechazó el aumento acordado por UPCN, calificándolo de "insuficiente". Aguiar afirma que están un 5.4% por debajo de la inflación y que para fin de año la pérdida del poder adquisitivo será de al menos el 14%. .

"Si no hay plata para los trabajadores, el gobierno no va a tener paz", afirmó y agregó: "No vamos a recuperar los salarios con este gobierno presentando una notita por mesa de entradas. Lo vamos a poder recuperar si somos capaces de estar en la calle"

"Hay salarios menores a $800.000 y de $1.400.000 para alguien con 20 años de antigüedad. Se necesita un ingreso de $2.800.000 como mínimo para vivir dignamente", aseguró Aguia

"Tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei, porque nos van a dejar tierra arrasada", concluyó.



