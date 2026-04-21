Paro nacional de ATE: ¿Qué servicios están afectados este 21 de abril y hasta cuándo?

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará este martes 21 de abril un paro nacional por ciertos incumplimientos, en tanto que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también se plegaron a la medida, algo que generará un impacto directo en el transporte y la atención estatal.

Además de la paralización de las actividades laborales, el gremio convocó a una masiva movilización para visibilizar la crisis salarial del sector, por lo que la concentración central se realizará a las 12 y el punto de encuentro elegido será el Aeroparque Metropolitano (Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero).

Fuentes del Consejo Directivo Nacional del gremio estatal informaron que la medida comenzó a las 0 de este martes, y el cese de tareas programado tendrá una duración total de 24 horas.

Servicios que estarán afectados





La amplia adhesión de distintos sectores estatales y aeronáuticos provocará fuertes complicaciones en el normal funcionamiento de los siguientes servicios:

Vuelos aerocomerciales: Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país.

Administración Pública: La atención al ciudadano estará fuertemente afectada en múltiples organismos y dependencias estatales a lo largo de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, los puntos principales del cese de tareas son:

Impacto en el transporte aéreo: La participación de la ANAC afectará la operatividad en los aeropuertos del país.





La participación de la ANAC afectará la operatividad en los aeropuertos del país. Atención estatal resentida: Diversas dependencias públicas verán interrumpida su actividad normal durante todo el martes.





Diversas dependencias públicas verán interrumpida su actividad normal durante todo el martes. Alcance: La protesta tendrá vigencia en todo el territorio nacional según lo dispuesto por el Consejo Directivo del gremio.





¿Qué dijo el gremio ?





El titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, fue sumamente contundente al plantear los reclamos del sector, advirtiendo que "si no hay plata, no habrá paz social".

El sindicato exige la reapertura inmediata de las paritarias para hacerle frente a la inflación, denunciando que los salarios públicos ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo.

Además, la medida busca rechazar categóricamente cualquier intento de recorte sobre la estructura del Estado y frenar la amenaza de nuevos despidos masivos.