La Justicia frenó los despidos y la reestructuración en el INTI

La Justicia frenó el avance de los despidos y la reestructuración en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al suspender los efectos de la Resolución 42/26, una medida del Gobierno nacional que había dispuesto la baja de más de 900 servicios técnicos.

El fallo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, fue dispuesto en el marco de una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

"La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo. Un histórico triunfo para los estatales", resaltó el secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar.

En un mensaje publicado en su cuenta en X, el dirigente gremial aprovechó para volver a cuestionar a la gestión de La Libertad Avanza (LLA) que encabeza el presidente Javier Milei. "Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional", subrayó y sentenció: "Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más".

Los alcances del fallo

En su fallo, el juez Tezanos Pintos ordenó al INTI "abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, incluyendo la cesación, transferencia o modificación sistematizada de funciones y la prohibición de movimientos de inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico".

Además, dispuso garantizar la "ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026.

Por último, el magistrado exigió "la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica" bajo la órbita estatal del organismo.