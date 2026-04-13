El Gobierno cortó 900 ofertas tecnológicas del INTI y la oposición denunció la "aniquilación" del instituto
Se trata de propuestas que se vinculaban con el sistema productivo. "El país de Milei prescinde de la industria", criticaron desde el arco opositor.
El Gobierno de Javier Milei dispuso la cesación de 900 ofertas tecnológicas brindadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) hacia el entramado productivo y desde la oposición alertaron por la "aniquilación" del organismo.
Así lo advirtió el economista Hernán Letcher en un mensaje publicado este lunes en su cuenta en X en el que además adjuntó la resolución oficial del Consejo Directivo del INTI.
En su publicación, Letcher advirtió que la medida "no es un hecho aislado, es una política sistemática de desarticulación".
En este punto, sostuvo también que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) "asfixia" el funcionamiento operativo del instituto ya que "no se pagan viáticos, lo que impide a los equipos técnicos realizar visitas a empresas, una instancia central para la prestación y desarrollo de servicios". "En paralelo se paraliza la vinculación institucional. No se promueven nuevos convenios y los existentes se suspenden, se dejan caer o directamente se anulan", cuestionó.
El economista además aseveró que "desde junio de 2024 se recortan o modifican líneas de trabajo a razón de una o dos por mes". También afirmó que en octubre de 2025 "se cesaron las competencias del Servicio Argentino de Calibración" y en diciembre "mediante la Resolución 213/25, el organismo dejó de cumplir funciones en metrología legal, calibración y aprobación de modelos de instrumentos de medición".
"El país de Milei prescinde de la industria. Por eso busca desmantelar una herramienta clave para la innovación, la asistencia técnica y el desarrollo industrial como el INTI", sentenció.