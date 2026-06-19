El Gobierno logró cerrar la paritaria estatal pese a las diferencias entre los sindicatos del sector

El Gobierno de Javier Milei logró cerrar los aumentos paritarios que tendrán los empleados públicos hasta agosto próximo, con el aval del gremio mayoritario del sector, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y pese al rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según el acuerdo alcanzado este jueves, entre junio y agosto de este año, los estatales recibirán una suba salarial de 6,64%, dividida en tres tramos: 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto. Además, en ese último mes se sumará bono de $50.000 por única vez, que tiene carácter remunerativo.

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Durante los primeros cinco meses de 2026, la inflación acumuló 14,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en tanto que la última medición del organismo fue la de mayo, que arrojó 2,1%.

Rechazo y críticas de ATE

ATE, por su parte, desestimó la propuesta del Ejecutivo ya que advirtió que, en lo que va de la gestión de Milei, los empleados públicos perdieron 43% de poder adquisitivo en los sueldos con respecto al aumento generalizado de precios.

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, calificó al ofrecimiento como "insuficiente" y argumentó que "no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público".

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE RECHAZÓ LA PARITARIA de 6,6% TRIMESTRAL DEL GOBIERNO NACIONAL!!



NO ESTAMOS DISPUESTOS A NEGOCIAR NINGÚN AJUSTE!!



El ofrecimiento de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono por única vez $50.000 para el mes de agosto es INSUFICIENTE,... pic.twitter.com/yMOI9cms2l — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 18, 2026

El jefe sindical, en una publicación en su cuenta de la red social X, afirmó además que "acelera la conflictividad en el Estado". "Desde que asumió hasta ahora, Milei le confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales", aseveró.

Por último, cuestionó que "el Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que está garantizada por la ley".