Nuevos aumentos para empleadas domésticas: cuánto cobrarán en julio, según categoría

El Gobierno de Javier Milei formalizó este miércoles el aumento de 6,4% promedio para el período abril-julio para el personal que realiza tareas domésticas en casas particulares.

Además, se incorporó el 50% de un bono acordado en marzo último, mientras que el 50% restante se sumará en julio.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO





La formalización del incremento fue realizada a través de la resolución 4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según la disposición, el aumento de 6,4% se desglosará en 1,8% sobre los salarios de abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.

Además, se estableció una actualización del adicional por zona desfavorable, que pasó del 30% al 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría, que alcanza a aquellos que trabajen en el partido bonaerense de Patagones y en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

¿Cómo quedarán los salarios en julio según el escalafón?





A continuación, se consigna cómo quedan los salarios mínimos de las distintas categorías en julio producto del aumento del 6,4%.

En el caso de los supervisores, el valor por hora con retiro pasa a $4.829,13 y la remuneración por mes queda en $553.725,91. Para quienes trabajan sin retiro, la hora llega a $4.461,52 y el salario mensual queda en $566.033,21.

La hora con retiro para el personal de tareas específicas se fijó en $3.876,41 y el mensual se estableció en $474.545,45. En la modalidad sin retiro, la hora sube a $4.438,77 y el sueldo mensual pasa a $612.673,11 por mes.

El salario mensual en la categoría casero asciende a $505.302,76, mientras que el valor por hora se ubica en $3.996,45.

En lo que respecta al personal de asistencia y cuidado de personas, la hora con retiro escala a $4.435,86 y el salario mensual sube a $505.302,76. En el caso de quienes trabajan sin retiro, el valor por hora sube a $3.996,45 y el mensual pasa a $558.972,92.

Por último, en lo referente a la categoría de personal para tareas generales, la hora con retiro se fijó en $3.996,45, en tanto que el sueldo mensual quedó en $458.053,22. En el caso de que la tarea sea sin retiro, los valores llegan a los $3.733,72 por hora y los $505.302,76 mensuales.