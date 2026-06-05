Empleadas domésticas: las 4 buenas noticias que llegan en junio y benefician a miles de trabajadoras

Junio 2026 trae varias novedades para las empleadas domésticas. Después del aumento salarial acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), las trabajadoras del sector recibirán mejoras que impactarán directamente en sus haberes.

Entre la actualización, los beneficios regionales y el cierre del primer semestre, en total se concentran cuatro buenas noticias que repercuten en los ingresos y en las condiciones laborales.

Las 4 buenas noticias para las empleadas domésticas en junio 2026





1. Se cobra el último tramo del aumento salarial

Una de las principales novedades del mes es la entrada en vigencia de una nueva actualización de salarios.

Desde junio, las remuneraciones mínimas reciben un incremento del 1,5%, correspondiente al último tramo del acuerdo salarial definido para el período comprendido entre abril y julio de 2026.

Con este ajuste, las empleadas de tareas generales (limpieza, lavado y planchado) pasan a tener los siguientes valores mínimos de referencia:

Por hora con retiro: $3.600,66.

Por hora sin retiro: $3.862,18.

Mensual con retiro: $441.729,02.

Mensual sin retiro: $488.326,19.

En el caso de quienes realizan cuidado y asistencia de personas:

Por hora con retiro: $3.862,18.

Por hora sin retiro: $4.295,26.

Mensual con retiro: $488.326,19.

Mensual sin retiro: $541.255,35.

2. Llega el pago del aguinaldo

Junio también marca el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), uno de los ingresos más esperados del año.

El monto equivale al 50% del mejor sueldo mensual percibido entre enero y junio, incluyendo los conceptos que forman parte de la remuneración habitual.

La fecha límite para abonarlo es el 30 de junio. En los casos en que la relación laboral comenzó durante este semestre, el cálculo se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado.

Junio 2026 llega con cuatro novedades clave para empleadas domésticas.

3. Parte de los adicionales pasan al salario básico

Otra novedad importante tiene que ver con la composición del sueldo. Algunos importes que hasta ahora se liquidaban por separado comienzan a integrarse al salario básico.

Este cambio no solo mejora la estructura de la remuneración, sino que también tiene efectos positivos sobre distintos derechos laborales. Al incorporarse al básico, esos montos pasan a influir en el cálculo de vacaciones, licencias pagas, aportes jubilatorios e indemnizaciones.

4. Aumentó el plus por zona desfavorable

Las trabajadoras que prestan servicios en la Patagonia reciben una mejora adicional. El porcentaje correspondiente a zona desfavorable se elevó al 31%, por encima del 30% que regía hasta ahora.

Este adicional alcanza a quienes trabajan en:

La Pampa.

Río Negro.

Neuquén.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones (Buenos Aires).

Un cambio extra que simplifica los trámites

Además de las mejoras económicas, ya se encuentra plenamente vigente la emisión digital de recibos de sueldo para el personal de casas particulares.

A través del sistema oficial de ARCA (ex AFIP), empleadores y trabajadoras pueden acceder de manera online a los comprobantes, aportes y antecedentes laborales.

La medida busca facilitar las gestiones y ofrecer un mayor control sobre la información registrada.