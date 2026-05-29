Titulares de la AUH pueden acceder a una cobertura médica para hijos e hijas: ¿Cómo pedirla?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a una cobertura de salud para sus hijos e hijas durante los primeros años de vida, siempre que cumplan con los requisitos.

Se trata de la Asignación por Cuidado de Salud Integral, un refuerzo económico que se entrega una vez al año a las familias que cobran la AUH y acreditan los controles sanitarios correspondientes de niños y niñas de hasta 3 años.

Esta prestación fue creada en el marco de la Ley 27.611, más conocida como Ley de los 1.000 Días.

Su objetivo es acompañar a las familias durante la primera infancia y brindar un apoyo económico adicional para garantizar el acceso a controles médicos, vacunas y cuidados esenciales para el desarrollo de los más chicos.

Quiénes pueden cobrar la cobertura por salud

La Asignación por Cuidado de Salud Integral está dirigida a las familias que perciben la AUH y tienen a cargo niños o niñas de hasta 3 años. El pago se otorga por cada hijo que cumpla con las condiciones establecidas por la ANSES.

Cuánto paga la Asignación por Cuidado de Salud Integral

Este refuerzo se entrega una vez al año y su valor equivale al monto total de la AUH correspondiente a cada menor.

Actualmente, los importes vigentes son los siguientes:

$136.666 por cada hijo menor de edad.

$445.003 por cada hijo con discapacidad.

Qué requisitos deben cumplirse

Para acceder al beneficio, es necesario que se encuentren acreditados los controles sanitarios del niño o la niña. Además, deben cumplirse las siguientes condiciones:

Tener al día el calendario nacional de vacunación.

Haber realizado los controles de salud obligatorios.

Estar inscripto en el Programa Sumar.

¿Cómo se cobra la prestación de ANSES?

Una de las ventajas de este beneficio es que no requiere una gestión adicional por parte de los titulares.

La ANSES verifica la información sanitaria junto con los organismos de salud correspondientes y, si se cumplen todos los requisitos, liquida el pago de manera automática.

Titulares de la AUH pueden acceder a una cobertura de salud para sus hijos e hijas (Imagen ilustrativa).

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y se acredita junto con el calendario habitual de pagos del organismo.

Para conocer la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar allí toda la información actualizada sobre la prestación.

Novedades para titulares de la AUH en junio 2026: aumento asegurado

El Gobierno oficializó una nueva suba y los beneficiarios de la AUH recibirán en junio un aumento del 2,58%, producto de la actualización por movilidad aplicada por la ANSES. Con esta actualización, los montos de la prestación vuelven a modificarse.

Para hijos menores de 18 años, la AUH pasa a ser de $144.932 por mes. Sin embargo, como ocurre habitualmente, la ANSES deposita el 80% de ese valor y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

En consecuencia, el monto que se cobra mensualmente será de $115.945,60 por hijo, mientras que $28.986,40 quedarán retenidos para su posterior liquidación.

En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $471.915. El pago mensual correspondiente al 80% será de $377.532.

Complemento Leche: cuánto se cobrará en junio

Las familias con hijos de hasta 3 años inclusive también seguirán recibiendo el Complemento Leche, una ayuda económica incluida dentro del Plan de los 1.000 Días.

Desde junio de 2026, este beneficio tendrá un valor de $54.665 por cada niño o niña que cumpla con la edad requerida.

Tarjeta Alimentar: los montos vigentes

Por otra parte, los titulares de AUH que acceden a la Tarjeta Alimentar continuarán cobrando los valores actualizados según la cantidad de hijos a cargo.

Los importes son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH

El monto final que recibe cada hogar dependerá de la cantidad de hijos y de los beneficios complementarios que le correspondan.

Tomando como referencia el cobro mensual de la AUH y la Tarjeta Alimentar, una familia con un hijo percibirá alrededor de $188.195,60. Con dos hijos, el ingreso conjunto alcanzará aproximadamente los $345.190,20, mientras que con tres hijos llegará a $497.261,80.

A esos valores se les debe sumar el Complemento Leche de $54.665 por cada niño o niña de hasta 3 años que forme parte del grupo familiar.