¿A cuánto suben las asignaciones familiares en junio y cuáles son los nuevos montos de SUAF y AUH?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó la estructura de los pagos que regirán durante junio de 2026. Llegará con una actualización generalizada que no solo modificará las jubilaciones básicas y las pensiones, sino que impactará de forma directa en todo el universo del Sistema de Asignaciones Familiares.

El incremento fijado para el próximo período es del 2,58%, una cifra que se desprende de la aplicación directa de la fórmula de movilidad por decreto.

Se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos: en este caso, el dato inflacionario de abril publicado por el INDEC.

Este nuevo ajuste previsional se acreditará de manera automática en las cuentas bancarias de los titulares. Al estar integrado en los sistemas de liquidación del organismo, los beneficiarios verán reflejados los nuevos valores en sus fechas habituales de cobro según el calendario por terminación de DNI.

¿Cómo quedan los montos de la AUH y el SUAF en junio?

La suba del 2,58% modifica los pisos mínimos de cobro de las principales coberturas estatales para la niñez y la adolescencia. Los valores estimados para el próximo mes se estructuran de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH) tradicional : el valor bruto se posicionará en $144.960 por cada menor. No obstante, cabe recordar que el organismo retiene mensualmente el 20% de la prestación hasta la presentación definitiva de la Libreta de Salud y Educación, por lo que el monto neto que se percibirá en mano será de $115.968 .

AUH por Discapacidad : la liquidación total bruta ascenderá a $472.007 . Tras la aplicación del descuento del 20%, el cobro que se depositará en las cuentas bancarias quedará fijado en $377.605 .

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios del fondo de desempleo. Para quienes se ubican en el primer tramo de ingresos de la escala (el escalafón de menores recursos), el valor de la asignación rozará los $72.488 por cada hijo.

¿A cuánto suben las asignaciones familiares en junio?

Asignaciones Familiares y Pagos Únicos

El resto de las líneas de asistencia complementarias e incentivos por eventos familiares también registrarán modificaciones en sus topes de cobro a partir de las liquidaciones de junio:

La asignación por hijo con discapacidad bajo el sistema SUAF se elevará hasta alcanzar los $236.013, ofreciendo una mayor cobertura para las familias que afrontan tratamientos especiales, mientras que la asignación por embarazo o prenatal se acoplará al piso básico, posicionándose en los $72.488 mensuales.

Por otra parte, los incentivos económicos de pago único diseñados para acompañar los distintos hitos de la organización familiar experimentarán un fuerte incremento en sus montos de base.

En este sentido, el beneficio asignado por nacimiento de un hijo quedará estipulado en los $84.495, en tanto que el subsidio por matrimonio ascenderá a los $126.513 para los trabajadores que registren el vínculo de forma oficial.

Finalmente, el pago único por adopción se consolidará como el monto más alto de esta categoría al escalar hasta los $505.168, mientras que la asignación por cónyuge dirigida de forma exclusiva al sector de jubilados y pensionados completará la grilla fijándose en los $17.588 de liquidación directa.

Nuevos topes de ingresos máximos para cobrar el SUAF



La ANSES revisó los límites patrimoniales y laborales exigidos para poder formar parte del Sistema de Asignaciones Familiares.

El tope individual de facturación se elevará en junio para rondar los $2,97 millones mensuales por cada integrante. Por su parte, el ingreso máximo permitido para todo el grupo familiar conviviente se ampliará para superar el techo de los $5,94 millones.