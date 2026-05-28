Asignaciones familiares: cuáles se pueden pedir y los montos de junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en las Asignaciones Familiares en junio de 2026. Con la actualización ya confirmada, muchos titulares buscan saber qué prestaciones se pueden cobrar y cuáles serán los nuevos montos.

El ajuste corresponde al incremento automático que aplican el organismo previsional y el Ministerio de Capital Humano, y se calcula según el último dato de inflación difundido por el INDEC. Para el próximo mes, se tomará como referencia el 2,6% registrado en abril.

Sin embargo, la ANSES liquidará una suba del 2,58%, debido a que las actualizaciones se calculan con porcentajes expresados en dos decimales.

Listado de asignaciones familiares y los montos estimados de junio 2026

Es importante aclarar que los valores todavía son estimativos. Los montos fueron calculados en base al último dato de inflación y quedarán confirmados oficialmente cuando la ANSES publique la resolución correspondiente en el Boletín Oficial.

Además, las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), es decir, la suma de los ingresos de todos los integrantes de la familia.

Las Asignaciones Familires de ANSES tendrán un aumento del 2,6% en junio 2026 (Imagen ilustrativa).

Para acceder al beneficio, ninguno de los miembros puede superar el tope máximo individual fijado por el organismo.

Tope máximo de ingresos para cobrar asignaciones familiares

Con el aumento previsto para junio, el límite individual de ingresos pasará de $2.896.244 a aproximadamente $2.971.546.

Asignación por Hijo y Prenatal

Los montos estimados para trabajadores registrados y beneficiarios del SUAF quedarían de la siguiente manera:

IGF hasta $1.122.292: $72.488 .

. IGF entre $1.122.292,01 y $1.645.950: $48.897 .

. IGF entre $1.645.950,01 y $1.900.304: $29.575 .

. IGF entre $1.900.304,01 y $5.943.093: $15.260.

Asignación por Hijo con Discapacidad





IGF hasta $1.122.292: $236.013 .

. IGF entre $1.122.292,01 y $1.645.950: $166.964 .

. IGF desde $1.645.950,01: $105.375.

En este último caso, la prestación no tiene tope máximo de ingresos familiares.

Qué pasa con los monotributistas

Los titulares de monotributo de las categorías A, B y C continuarán cobrando los valores más altos de la escala de asignaciones familiares. Además, los topes de facturación también se ajustarán por movilidad.

Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo





Las prestaciones universales también tendrán aumento desde junio. Los valores estimados son los siguientes:

AUH y AUE (monto total): $144.959.

(monto total): $144.959. Cobro mensual neto del 80%: $115.967,20 .

. Retención mensual del 20% (hasta presentar Libreta AUH): $28.991,80.

Para la AUH por discapacidad, el monto total ascendería a $471.986, mientras que el pago mensual neto sería de $377.588,80.

Otras asignaciones que aumentan en junio

Con la actualización por movilidad, también subirán las Asignaciones de Pago Único (APU) y otros beneficios de ANSES:

Asignación por Nacimiento: $84.494 .

. Asignación por Matrimonio: $126.513 .

. Asignación por Adopción: $505.168 .

. Ayuda Escolar Anual: $57.119 .

. Asignación por Cónyuge para jubilados: $17.577.

Para quienes tengan dudas sobre los nuevos montos o quieran consultar el calendario de pagos de junio 2026, la ANSES actualizará toda la información en los próximos días a través de su sitio oficial, anses.gob.ar.

Cómo consultar si cobrás una prestación de ANSES

Las personas que reciben prestaciones sociales de la ANSES pueden verificar si tienen un pago pendiente y conocer la fecha y el lugar de cobro a través del calendario oficial que el organismo actualiza todos los meses.

Para realizar la consulta, hay que seguir estos pasos: