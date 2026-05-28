Pagos para jubilados: ¿A quiénes les toca recibir su haber hoy, jueves 28 de mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza de forma definitiva en la ejecución de su cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026.

Este jueves 28 se habilitan los depósitos automáticos para las últimas terminaciones de documento del grupo de jubilados y pensionados que perciben los ingresos más altos del sistema.

Este esquema procesa dos terminaciones de DNI por jornada hábil, una medida que busca agilizar la atención en las sucursales bancarias de todo el país y evitar largas filas en las terminales de cajeros automáticos.

Jubilados de la ANSES: ¿Quiénes cobran hoy, jueves 28 de mayo?





De acuerdo con el cronograma oficial de la ANSES, este jueves cobran los:

Jubilados y pensionados que superan la mínima: DNI terminados en 6 y 7.

Montos oficiales: el impacto del aumento por movilidad y el tope del bono





Los haberes de este período se liquidan con el incremento consolidado del 3,4%, calculado sobre la base de la inflación de marzo según la fórmula previsional vigente.

El impacto en las cuentas corrientes varía según el rango de ingresos de cada jubilado:

Haber base : todos los beneficiarios de este turno verán reflejado el sueldo mensual actualizado con el ajuste por IPC.

: todos los beneficiarios de este turno verán reflejado el sueldo mensual actualizado con el ajuste por IPC. Refuerzo proporcional : aquellos titulares que perciben un ingreso superior a la mínima ($393.174,10) pero no llegan al techo unificado de $463.174,10, recibirán una suma complementaria variable hasta alcanzar dicho tope de contingencia.

: aquellos titulares que perciben un ingreso superior a la mínima ($393.174,10) pero no llegan al techo unificado de $463.174,10, recibirán una suma complementaria variable hasta alcanzar dicho tope de contingencia. Haberes más altos: quienes con su haber base actualizado ya sobrepasan el límite de los $463.174,10 percibirán el total bruto de su remuneración sin el beneficio del bono extraordinario de $70.000.

Los jubilados que cobran hoy, jueves 28 de mayo.

¿Cómo concluye el calendario de pagos de mayo?





Tras las acreditaciones de esta jornada, el esquema previsional de mayo se completará mañana, cerrando de la siguiente manera:

Viernes 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9.

Se recuerda a todos los beneficiarios que pueden auditar el desglose de sus conceptos liquidados, los descuentos de la obra social y los extras correspondientes ingresando con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma Mi ANSES o desde la aplicación móvil oficial.