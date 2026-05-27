ANSES: todos los extras que cobrarán jubilados y pensionados en junio 2026

El calendario indica que junio de 2026 será un mes clave para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que los haberes llegarán con distintos extras y refuerzos.

Entre los pagos confirmados aparecen el aumento mensual por movilidad, el medio aguinaldo y el bono extraordinario destinado a quienes perciben la jubilación mínima.

Gracias a estos extras, muchos jubilados y pensionados recibirán en junio uno de los cobros más altos de 2026, por lo que el mes genera gran expectativa entre los beneficiarios del organismo previsional.

Los tres extras que cobrarán los jubilados y pensionados de la ANSES en junio

El primero de los refuerzos llegará a través del aumento por movilidad que la ANSES aplica todos los meses según la inflación informada por el INDEC. Para junio 2026, el ajuste tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que fue del 2,6%.

Con esta actualización, la jubilación mínima subirá de $393.174 a $403.318. Ese nuevo monto también servirá como base para calcular el medio aguinaldo.

Los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán tres "extras" en sus haberes en junio 2026 (Imagen ilustrativa).

El segundo extra será justamente el primer Sueldo Anual Complementario (SAC) del año. Representa el 50% del haber más alto percibido entre enero y junio de 2026, por lo que quienes cobran la mínima recibirán alrededor de $201.658 por este concepto.

Además, el Gobierno continuará pagando el bono extraordinario para jubilados y pensionados con ingresos mínimos. Este refuerzo seguirá siendo de $70.000 y la ANSES lo depositará automáticamente junto con el haber mensual y el aguinaldo.

De esta manera, los principales extras de junio serán:

Aumento por movilidad del 2,6%.

Medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Bono extraordinario de $70.000 para haberes mínimos.

El detalle de los pagos y montos actualizados también podrá consultarse durante los primeros días de junio de 2026 a través del sitio oficial de la ANSES, anses.gob.ar.

Cómo quedan las demás prestaciones de la ANSES en junio 2026

El aumento de junio no impactará solamente en la jubilación mínima. La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $322.654, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez subirán a $282.322,60.

Estas actualizaciones forman parte del esquema de movilidad automática que la ANSES aplica todos los meses según la inflación informada por el INDEC.

Bono de $70.000 para jubilados y pensionados: quiénes lo cobran

El refuerzo de $70.000 seguirá vigente durante junio de 2026 para beneficiarios que cobran haberes mínimos dentro del sistema previsional. El refuerzo alcanzará a:

Jubilados que perciben la mínima.

Titulares de la PUAM.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Madres de siete hijos con pensiones compatibles.

Además, quienes cobren un monto superior a la mínima también podrán acceder a un bono proporcional hasta alcanzar el tope definido por la ANSES para junio.

Junio será un mes especial para jubilados y pensionados de la ANSES, con un triple pago (Imagen ilustrativa).

El bono está congelado en $70.000 desde hace varios meses, pese a los reclamos de distintos sectores para que el monto vuelva a actualizarse según la inflación acumulada.

Quiénes cobran aguinaldo en junio 2026





Además de los jubilados que perciben la mínima, el medio aguinaldo también corresponderá a quienes cobran:

Jubilaciones máximas.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Como ocurre todos los meses, la ANSES organizará el calendario de pagos según la terminación del DNI de cada beneficiario.