Una pareja de jubilados necesita más de $52.000 por día para vivir: cuánto cuesta cada gasto

El costo de vida para los adultos mayores no da tregua. En abril, una pareja de jubilados propietarios necesitó $1.577.435 para cubrir su canasta básica de consumo, lo que equivale a destinar $52.581 por día solo para gastos esenciales. Así lo reveló un informe de la Defensoría del Pueblo porteña, que midió el impacto del alza en alimentos, servicios y medicamentos sobre el presupuesto de los adultos mayores en CABA. El monto representa una suba del 1% respecto a marzo y un acumulado del 7,5% en lo que va del año.

El rubro que más pesa es la alimentación, que demandó $591.351 mensuales, con las carnes y los lácteos como los productos de mayor impacto. Le siguen los servicios y bienes básicos del hogar -luz, gas, transporte y expensas-, que ya superan los $529.000. En términos diarios, eso se traduce en $19.712 destinados a comida y $17.637 a servicios, cada día del mes.

Inquilinos y prepaga: cuando los números se vuelven imposibles

La situación se agrava para quienes no tienen vivienda propia. Los jubilados inquilinos enfrentaron en abril una canasta total de $2.335.211, siendo que el gasto en vivienda por sí solo promedió los $757.776 mensuales. La brecha respecto a los propietarios supera los $750.000 por mes.

El escenario más crítico es el de quienes además mantienen una medicina prepaga: el presupuesto mensual trepó a $2.749.141, con el seguro de salud representando más de $1.100.000 del total. Para ese segmento, el costo diario de vida supera los $91.000.

Medicamentos, el gasto que no frena

Por fuera de la canasta, los precios de los medicamentos sumaron presión adicional en abril. Según el Índice de Precios de Medicamentos (IPM), los remedios subieron un 2,7% promedio en el mes, por encima del alza general de la canasta. Los analgésicos lideraron las subas con un 3,5%, seguidos por los antibióticos con un 3,3%, dos categorías de consumo habitual entre los adultos mayores.

El cuadro completo muestra un sector que no solo no recuperó poder adquisitivo, sino que ve cómo cada mes los márgenes se achican un poco más. Para una parte significativa de los jubilados porteños, cubrir lo básico ya no alcanza con la jubilación mínima.