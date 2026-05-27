PNC por discapacidad: los haberes llegarán a $493.483 en junio 2026, con bono y aguinaldo

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad cobrarán en junio un aumento por inflación, el bono extraordinario y el primer medio aguinaldo, lo que llevará el total a $493.483,89 para miles de beneficiarios.

El aumento que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será del 2,58%, tomando como referencia la última inflación publicada por el INDEC, correspondiente a abril.

Si bien el organismo estadístico informó un índice del 2,6%, la movilidad previsional se calcula con mayor precisión, utilizando el valor con dos decimales. Esto se debe a lo establecido en el Decreto 274/2024, que define la metodología de actualización dentro del sistema jubilatorio.

Cómo queda el pago de las PNC por discapacidad en junio de 2026

Las Pensiones No Contributivas por discapacidad se calculan como el 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con la actualización de junio, el haber mensual pasa de $275.221,87 a $282.322,59.

A este monto se le suman los pagos extraordinarios que se abonan en el mes, lo que termina de completar la liquidación total que recibirán los beneficiarios.

En junio, las Pensiones No Contributivas por discapacidad recibirán un total de $493.483,89 (Imagen ilustrativa).

Durante junio, la ANSES continuará pagando el bono de refuerzo de $70.000, además del medio aguinaldo correspondiente.

En el caso de las PNC por discapacidad, el Sueldo Anual Complementario (SAC) se ubica en $141.161,30.

Detalle del cobro total en junio

Haber mensual: $282.322,59.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo (SAC): $141.161,30.

Total a cobrar: $493.483,89.

Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas en junio de 2026

La ANSES confirmó el cronograma de pagos para las PNC correspondiente a junio de 2026, organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios.

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

Ese mismo lunes 8 de junio también se acreditarán las asignaciones familiares del SUAF para todos los titulares de PNC.

Desde esa fecha, las liquidaciones estarán disponibles para consulta en la plataforma Mi ANSES, donde los beneficiarios podrán ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para ver el detalle del cobro.

El ajuste por movilidad del 2,58% también impactará en el resto del sistema previsional, incluyendo las jubilaciones mínimas y máximas, que verán actualizado su haber mensual en el mismo porcentaje.

En algunos casos, los haberes más bajos continuarán recibiendo el bono extraordinario, mientras que todos los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo correspondiente en el período de junio, junto a su haber actualizado.

Además, las asignaciones familiares también se actualizarán con el mismo criterio de movilidad, por lo que registrarán un incremento en sus montos a partir del próximo calendario de pagos de la ANSES.