Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿Por qué se paga en dos partes durante mayo y cómo sigue el cronograma?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó una estrategia de pago diferenciada para los beneficiarios de la Prestación Alimentar (anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar) durante el período de mayo de 2026.

Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, el subsidio destinado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos registrará un desdoblamiento en sus acreditaciones bancarias habituales.

Esta medida responde a la actualización de las escalas del programa. Debido a que el incremento se oficializó con los procesos de liquidación ordinarios ya en marcha, las familias alcanzadas percibieron sus haberes mensuales con los valores base previos.

Para subsanar esto, el organismo previsional diseñó un calendario complementario específico para depositar el remanente correspondiente al aumento.

De esta manera, el beneficio se fracciona en dos momentos del mes. El plus de dinero remanente se transferirá de forma completamente automática a las cuentas de la seguridad social de cada titular, sin requerir la presentación de formularios, inscripciones previas ni trámites de validación.

Quiénes tienen derecho a percibir la asistencia económica





La Prestación Alimentar se asigna de manera cruzada analizando las bases de datos del padrón previsional. El universo de beneficiarios que se encuentra habilitado para recibir los fondos mensuales contempla a:

Madres o padres que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) con menores a cargo de hasta 17 años inclusive.

Mujeres gestantes a partir del tercer mes de embarazo que se encuentren incorporadas a la Asignación por Embarazo (AUE) .

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad , sin límite de edad para el cobro.

Mujeres que reciben de forma mensual una Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos o más.

Desde la cartera social recordaron que la consistencia en los cruces informáticos depende de que los vínculos familiares y el estado de convivencia se mantengan al día dentro del portal Mi ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Escalas vigentes: ¿Cuánto se paga con el aumento?





Tras la reconfiguración de los topes de asistencia, los montos nominales totales que rigen para cada grupo familiar quedaron fijados bajo el siguiente esquema:

Embarazadas (AUE) y familias con un solo hijo : $72.250.

Grupos familiares con dos hijos a cargo : $113.299.

Hogares con tres o más hijos registrados: $149.425.

¿Por qué la Tarjeta Alimentar de la ANSES se paga en dos partes durante mayo?

Fechas de cobro: el calendario complementario de mayo





Las transferencias bancarias de la cuota complementaria destinadas a saldar la diferencia del incremento se organizaron según la prestación de origen y el último dígito del Documento Nacional de Identidad, extendiéndose hasta el cierre del mes de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento: lunes 18 de mayo (fondos ya acreditados).

Titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE)

DNI finalizados en 0: lunes 18 de mayo.

DNI finalizados en 1: martes 19 de mayo.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 20 de mayo.

DNI finalizados en 4: jueves 21 de mayo.

DNI finalizados en 5: viernes 22 de mayo.

DNI finalizados en 6: martes 26 de mayo.

DNI finalizados en 7: miércoles 27 de mayo.

DNI finalizados en 8: jueves 28 de mayo.

DNI finalizados en 9: viernes 29 de mayo.

Los usuarios podrán realizar la auditoría digital de sus liquidaciones cruzadas, verificar los montos exactos transferidos en concepto de remanente y visualizar la fecha de su próxima acreditación mensual ingresando a los canales virtuales del organismo previsional o mediante la aplicación para dispositivos móviles.