ANSES deposita dos ayudas clave para las familias en junio: ¿Cómo cobrarlas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 se acreditarán dos pagos adicionales destinados a reforzar los ingresos de ciertos grupos dentro del sistema.

Según ANSES, los beneficios alcanzarán a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Ambos grupos recibirán estos complementos de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, ya que el sistema los liquida en función de la información registrada.

Cuáles son los dos complementos que ANSES depositará a las familias en junio

Entre los beneficios confirmados por ANSES se encuentran dos programas clave que se acreditarán junto con las asignaciones:

Complemento Leche

Este aporte está dirigido a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y a embarazadas que perciben la AUE desde el tercer mes de gestación. Para junio, el monto actualizado rondará los $54.675 por cada hijo o embarazo alcanzado.

El pago se realiza de manera automática y no requiere inscripción previa. Su objetivo es asegurar el acceso a leche y alimentos esenciales durante la primera infancia, en el marco del Plan 1000 Días impulsado por el Estado nacional.

Prestación Alimentar

Este beneficio está destinado a familias que perciben la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, así como a embarazadas a partir del tercer mes.

Tras una reciente actualización, los valores estimados para junio quedarían de la siguiente manera:

$72.250 para familias con un hijo

$113.299 para quienes tienen dos hijos

$149.425 para tres hijos o más





El Complemento Leche y la Prestación Alimentar serán las dos ayudas clave para las beneficiarias de las asignaciones sociales. Ambos complementos se depositarán en conjunto con la prestación principal.

Al igual que el Complemento Leche, este monto se deposita automáticamente junto con la asignación correspondiente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES y el área de Capital Humano.

Ambos beneficios son compatibles con la AUH y la AUE, lo que permite incrementar significativamente los ingresos mensuales de las familias alcanzadas. Desde el organismo remarcan la importancia de mantener actualizados los datos personales y familiares en el sistema Mi ANSES, ya que la asignación de estos extras se realiza mediante cruces de información oficiales.

Cómo quedarían actualizadas las asignaciones sociales en junio

En paralelo, las prestaciones administradas por ANSES volverán a actualizarse en junio a través del esquema de movilidad mensual. De acuerdo con estimaciones basadas en el último dato de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el aumento sería cercano al 2,6%.

En caso de confirmarse ese porcentaje, las principales asignaciones sociales quedarían con los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.959,44 (monto bruto). Con la retención del 20%, el pago mensual directo sería de aproximadamente $115.967.

$144.959,44 (monto bruto). Con la retención del 20%, el pago mensual directo sería de aproximadamente $115.967. AUH por Hijo con Discapacidad: $472.006 (bruto), con un ingreso mensual efectivo cercano a $377.604 tras la retención.

$472.006 (bruto), con un ingreso mensual efectivo cercano a $377.604 tras la retención. Asignación Universal por Embarazo (AUE): $144.959,44 (bruto), con el mismo esquema de retención que la AUH.



