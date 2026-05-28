ANSES: cómo funciona la Asignación por Maternidad para empleadas domésticas y trabajadoras registradas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo un beneficio clave para trabajadoras embarazadas. Se trata de la Asignación por Maternidad, una prestación que garantiza un apoyo económico durante la licencia laboral. ¿Cómo funciona?

La asistencia está destinada a personas gestantes con un empleo en relación de dependencia, incluidas empleadas rurales, temporarias y trabajadoras de casas particulares registradas.

La importancia de este beneficio radica tanto en los últimos meses de gestación, una etapa clave para el desarrollo del embarazo, como en los primeros meses de vida del recién nacido, fundamentales para fortalecer el vínculo con la madre y acompañar su crecimiento.

Además de favorecer la recuperación de la persona gestante, especialistas destacan que este período influye en el apego seguro, la regulación biológica y el desarrollo cognitivo y motor durante la infancia.

A continuación, todos los detalles sobre este beneficio clave de ANSES: a quiénes les corresponde, cuáles son los requisitos, qué documentación se necesita y cómo se realiza el cobro.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Maternidad

El beneficio está destinado a trabajadoras registradas que necesiten acceder a la licencia correspondiente durante el embarazo y después del nacimiento.

Alcanza a:

Trabajadoras en relación de dependencia.

Empleadas rurales y trabajadoras de temporada.

Personal de casas particulares registrado.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).





La Asignación por Maternidad es un beneficio destinado a personas gestantes que trabajen de manera registrada (Imagen ilustrativa).

Para acceder al pago de ANSES, es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Tener un embarazo de al menos 12 semanas.

Contar con una antigüedad mínima de tres meses en el empleo al comenzar la licencia por maternidad.

En el caso de las trabajadoras temporarias, encontrarse en actividad al momento de iniciar la licencia.

Es importante tener en cuenta que la Asignación por Maternidad por nacimiento de un hijo con síndrome de Down contempla requisitos y condiciones particulares, de acuerdo con lo que se informa en anses.gob.ar.

La documentación necesaria para cobrar la asignación

Los documentos y formularios que solicita ANSES cambian según el tipo de trabajo de cada persona gestante. Por eso, es importante revisar qué papeles corresponden en cada caso antes de iniciar el trámite.

Trabajadoras en relación de dependencia

Quienes trabajen de manera registrada deben completar la Declaración Jurada de Novedades Unificadas SUAF (PS 2.55), especialmente los rubros 1, 3 y 9.

Además:

El rubro 5 se completa junto al empleador y permite definir el inicio de la licencia, que puede comenzar entre 45 días antes del parto como máximo y 10 días antes como mínimo.

El rubro 6 debe ser firmado por el médico tratante y contener la misma fecha del certificado presentado al empleador. Como alternativa, también se puede adjuntar una copia de ese certificado con firma del empleador.

El rubro 9 necesita la firma de la trabajadora y del empleador.

Personal de casas particulares

En el caso de las trabajadoras de casas particulares registradas, ANSES solicita completar la Declaración Jurada Maternidad Servicio Doméstico (PS 2.75), incluyendo los rubros 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

También se debe presentar:

La constancia de Alta de Personal de Casas Particulares.

El formulario F.102/RT o el recibo de sueldo que acredite aportes y contribuciones.

La firma de la trabajadora y del empleador en el rubro 6 del formulario.

Cómo se calcula el pago y de qué manera se cobra

A diferencia de otras prestaciones, este beneficio no tiene un valor fijo para todas las personas. El monto equivale al salario bruto que la trabajadora percibiría normalmente durante los 90 días de licencia.

De esta manera, se continúa cobrando el mismo ingreso que durante la actividad laboral, aunque el pago pasa a ser realizado directamente por el organismo previsional.

La acreditación se efectúa según la primera fecha disponible del calendario de asignaciones familiares.

Cómo consultar o cambiar el medio de cobro

Quienes ya perciban otras asignaciones recibirán el dinero en la misma cuenta o modalidad de cobro que tengan registrada.

En caso de necesitar modificar esos datos o dar de alta un nuevo medio de pago, el trámite puede realizarse a través de Mi ANSES.

Cómo hacer el trámite paso a paso

La gestión puede realizarse de forma online mediante Atención Virtual o de forma presencial en una oficina, con turno previo.

1. Verificar datos personales y familiares

Antes de arrancar el trámite, es importante revisar en Mi ANSES que los datos personales y vínculos familiares estén correctamente actualizados.

Si existe algún error o información faltante, habrá que presentar la documentación correspondiente, como partidas de nacimiento, certificado de matrimonio o convivencia y DNI del grupo familiar.

2. Completar el formulario correspondiente

El siguiente paso consiste en llenar el formulario requerido según la situación laboral de cada persona. Para eso, se recomienda revisar previamente la documentación solicitada y corroborar que todos los datos estén completos.

3. Ingresar a Atención Virtual o asistir al turno

Una vez juntada la documentación, se debe ingresar a Atención Virtual y seleccionar la opción correspondiente al beneficio para continuar con la gestión. También existe la posibilidad de realizar el trámite presencialmente con turno previo.