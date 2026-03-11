Las dietas de los senadores superarán los 11 millones de pesos

Los integrantes de la Cámara Alta percibirán una remuneración superior a los 11 millones de pesos durante el tercer mes del año.

Esta actualización en los haberes de los legisladores se produce de forma automática, debido a que sus ingresos permanecen vinculados a las escalas salariales que pactan los empleados del Poder Legislativo.

Este miércoles, los gremios del sector y la conducción del Congreso definieron un esquema de aumentos escalonados que se extiende desde diciembre hasta mayo.

Según la información técnica del acta, el ajuste se divide en tramos retroactivos y futuros que totalizan un 12,5% acumulado al finalizar el semestre.

El cronograma de las subas

El esquema de actualización salarial se desglosa de la siguiente manera:

Retroactivos: 2% correspondiente a diciembre, 2,5% para enero y 2,2% en febrero. Esto consolida un alza del 6,85% hasta la fecha.

Próximos meses: Se aplicará un 2% en marzo, seguido de un 1,7% en abril y un 1,5% en mayo.

El convenio fue rubricado por los representantes de la Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN junto con las autoridades parlamentarias.

De esta forma, el mecanismo de enganche garantiza que la dieta de los senadores acompañe la evolución de la paritaria de los trabajadores del Palacio Legislativo.