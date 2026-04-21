Paro nacional de ATE: qué servicios estarán afectados este martes 21 de abril en Quilmes

El paro nacional convocado por ATE comenzó a sentirse con fuerza en establecimientos estatales de Quilmes, especialmente en el sistema educativo público, donde numerosas escuelas suspendieron el dictado de clases debido a la ausencia de personal auxiliar. La situación fue comunicada a las familias de los alumnos durante la jornada de ayer, generando preocupación por la continuidad del ciclo lectivo.

A la medida de fuerza se suma este martes la adhesión de SUTEBA Multicolor, sector opositor a la conducción sindical, que lleva adelante su propio paro, profundizando el impacto en las escuelas. La doble protesta agudiza la paralización de actividades en distintos niveles educativos.

Desde el espacio sindical señalaron que el reclamo central es la reapertura urgente de las paritarias, con el objetivo de recomponer los salarios frente al avance de la inflación. Según denunciaron, los ingresos del sector público habrían perdido más del 44% de su poder adquisitivo en el último período.

Asimismo, la medida de fuerza apunta a rechazar posibles recortes en la estructura estatal y advertir sobre la amenaza de nuevos despidos masivos, en un contexto de creciente tensión entre los trabajadores y las autoridades. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre las familias y la comunidad educativa, a la espera de una pronta resolución del conflicto.

A su vez, trabajadores nucleados en ATE Quilmes realizaron este lunes una jornada de protesta en defensa del sistema previsional bonaerense y del Instituto de Previsión Social, con movilizaciones en las sedes de ANSES de Bernal y Quilmes centro.