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Martes, 19 de mayo de 2026

Sorpresa en Quilmes: avistaron un lobo marino en el Río de la Plata

Vecinos grabaron al animal mientras se desplazaba tranquilamente cerca de la costa local.

Redacción FMQ

Un lobo marino generó sorpresa horas atrás entre vecinos y visitantes que durante la tarde del lunes recorrían la zona de La Ribera de Quilmes

El ejemplar apareció nadando en aguas del Río de la Plata, a pocos metros de la costa y frente al Parque Municipal.

La escena llamó rápidamente la atención de quienes caminaban por el lugar. Un vecino que se encontraba en la zona decidió grabar el momento con su teléfono celular. En las imágenes se observa al animal desplazándose con tranquilidad mientras varias personas seguían sus movimientos desde la orilla.

Aunque este tipo de apariciones no son habituales en Quilmes, especialistas explican que los lobos marinos pueden acercarse ocasionalmente a distintos sectores del Río de la Plata, especialmente durante períodos de bajas temperaturas o en busca de alimento.

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