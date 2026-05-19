Regreso complicado: accidente en Wilde afectó el servicio de la Línea Roca





Una formación de la Línea Roca colisionó este martes con una persona en la localidad de Wilde, lo que provocó importantes demoras y servicios limitados en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes.

El accidente ocurrió alrededor de las 16.30 en la zona de Uriburu y Jacarandá, antes del Acceso Sudeste, en vía ascendente mano a La Plata. Tras el hecho, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar.

Como consecuencia del incidente, el ramal La Plata circuló limitado entre Quilmes y La Plata, mientras que el servicio Bosques vía Quilmes operó de manera reducida entre Berazategui y Bosques.

En el operativo intervinieron los Bomberos Voluntarios de Bernal, quienes colaboraron en la evacuación de los pasajeros de la formación afectada.

Hasta el momento no trascendió la identidad ni el estado de salud de la persona involucrada en el accidente.