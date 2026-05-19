Cayó la banda que sembró terror en una empresa de Quilmes

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de participar en el violento robo ocurrido días atrás en la empresa Rendering S.A., luego de una investigación realizada con tecnología del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ).



Los procedimientos se concretaron mediante dos allanamientos simultáneos en la zona oeste del distrito, donde fueron capturados los sospechosos, de 19 y 27 años. Ambos están señalados por haber ingresado armados a la planta, agredir al personal y robar una importante suma de dinero.

El esclarecimiento del caso fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría 5ta. y el análisis de las cámaras de seguridad municipales. A partir del seguimiento de las imágenes, los investigadores lograron identificar la motocicleta roja y el automóvil gris utilizados durante la fuga, lo que permitió establecer las identidades y domicilios de los acusados.

Durante los allanamientos, en los que también participó personal del Grupo G.A.D., los efectivos secuestraron una motocicleta Honda GLH roja utilizada en el asalto, una réplica de arma de fuego tipo pistola, teléfonos celulares y la ropa que los delincuentes habrían utilizado el día del robo.

Según la investigación, durante el asalto los atacantes golpearon brutalmente a los empleados con las culatas de las armas para exigir más dinero.

La causa quedó caratulada como "Robo Agravado por su comisión en Poblado y en Banda y por el uso de Arma de Fuego" y está a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas para identificar y capturar al resto de la banda.