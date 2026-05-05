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Martes, 5 de mayo de 2026

ANSES Quilmes: confirman el aumento y bono para jubilados en mayo

La fórmula de movilidad toma como referencia el IPC de marzo publicado por el INDEC.

Redacción FMQ

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en mayo del 3,38 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de marzo publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 463.174,10 pesos (393.174,10 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 463.174,10 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 384.539,28 pesos (314.539,28 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 345.221,87 pesos (275.221,87 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 141.286 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 460.045 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 70.651 para el primer rango de ingresos.

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