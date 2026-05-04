Quilmes vs Chacarita EN VIVO por Radio FMQ

Quilmes - Chacarita un partido de esos atractivos de toda la vida, con rivalidad e historia, pero además del oponente, un encuentro importante para un Cervecero que busca mejorar su rendimiento en un campeonato que lo tiene fuera de la zona de reducido.

La caída en San Juan sembró dudas en cuanto al juego, lo que se sumó a tres partidos sin sumar de a tres, con lo cual esta noche se presenta crucial volver a ganar para construir identidad de cara al segundo tercio de competencia.

Enfrente está el conjunto Funebrero, que también se encuentra en con un andamiaje similar, solo un punto diferencia a ambos equipos. Con lo cual puede ser un rival peligroso, que necesita sumar. Promesa de buen encuentro en el Centenario.

Formaciones:

Quilmes: Joaquín Canadell; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Ian Rasso, Thomás Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez.

Chacarita: Enrique Bologna; Francisco Facello, Julián Velázquez, Gonzalo Mottes, Brian Calderara; Tomás Pérez Serra, Miguel Mellado, Juan Cuevas, Maximiliano Melendez; Favio Cabral, Mario Sanabria.

Árbitro: Pablo Giménez

Goles:

Estadio: Centenario