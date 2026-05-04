Obras de bacheo en Quilmes Oeste: los detalles de los trabajos

El Municipio de Quilmes continúa con los trabajos diarios de bacheo en hormigón en todo el distrito, en este caso, los que se llevan adelante en la intersección de la avenida General Acha entre las calle 355 y Andrade, en Quilmes Oeste, que este jueves fueron supervisados por la intendenta interina local, Eva Mieri, y que son parte del Plan Municipal de Bacheo, que cuenta con financiamiento 100% municipal, y que cumplen con las demandas que realizan las y los vecinos a través del Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV).

"Arrancamos la mañana supervisando una nueva jornada del Plan Municipal de Bacheo, dando respuesta a pedidos de vecinos y vecinas. Son trabajos cotidianos y fundamentales, porque mejoran la circulación, la conectividad y el día a día de nuestra comunidad. También queremos invitar a cada vecino y vecina a acercar sus reclamos y solicitudes por los canales oficiales, porque cuando escuchamos, respondemos y trabajamos en conjunto, seguimos construyendo un Quilmes mejor para todos y todas", sostuvo Mieri, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, con quien recorrió la obra, charlaron con vecinos y saludaron a los trabajadores, en el marco de la conmemoración del 1 de Mayo.

En esta línea, Sebastián García aseveró: "Estamos en una nueva intervención a raíz de un pedido que hicieron los vecinos, es una rotura importante. Estamos trabajando con cuadrilla y maquinaria municipales" y agregó que "para nosotros es fundamental el mano a mano con el vecino porque nos llevamos otras inquietudes, entonces podemos escuchar, tomar nota y después planificar. Ellos son el termómetro de la gestión, nos van indicando cómo estamos trabajando".