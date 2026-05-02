¡Volvió el 148! El colectivo clave que esperaban miles de usuarios ya está en la calle

Después de cuatro meses sin funcionamiento por la caída de la empresa El Nuevo Halcón, finalmente se concretó el regreso de la línea 148. El servicio volvió a circular bajo la órbita de Misión Buenos Aires, la nueva operadora que asumió en el marco de un esquema de transición.

El reinicio fue acompañado por un mensaje difundido en la red social X, donde destacaron: "Puede cambiar lo de afuera pero nunca el espíritu. Somos quienes llevamos a miles de trabajadores. Feliz día para cada uno de ellos".

Tal como se había anticipado, durante la jornada inaugural el servicio fue gratuito para los usuarios, en el marco del relanzamiento.

En esta primera etapa, la prestación se realiza con un esquema reducido, por lo que tanto la frecuencia como la cobertura son limitadas. Según se informó, los ramales actualmente en funcionamiento son:

A - Cementerio x Yrigoyen

B - La Capilla x Senzabello

D - Villa del Plata

G - Estación Solano x 844

H - Estación Solano x Monteverde

I - Estación Solano x San Martín

La operación quedó a cargo de Misión Buenos Aires, nombre de fantasía de La Central de Vicente López, perteneciente al grupo Zbikoski, que se impuso en la licitación frente a DOTA.

El regreso de la línea era esperado por miles de usuarios habituales, aunque persisten dudas sobre cuándo se normalizará por completo el servicio en las próximas semanas