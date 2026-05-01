La Matera festeja sus 26 años con música, feria y shows en vivo: los detalles

El Municipio de Quilmes recuerda que este domingo 3 de mayo se llevará a cabo el festejo por el 26º aniversario del barrio La Matera. La actividad comenzará a las 12 en la intersección de las calles 816 y 889, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con stands de entidades y emprendedores barriales, además de una nueva edición del festival "Somos Quilmes", que tendrá como cierre la presentación del grupo folclórico Aire Santiagueño.

También habrá puestos gastronómicos con precios accesibles, pensados para que los vecinos puedan disfrutar durante todo el evento. Desde la organización recomendaron asistir con reposera o banquito para mayor comodidad al momento de presenciar los espectáculos.

El escenario tendrá una amplia grilla de artistas, entre ellos Hernán Fross; el Ballet Lágrimas de mi Tierra; Tramados y Tobías Frutos; la murga Los Capitanes del Espacio; la Banda La Norte; El Pela Cuartetero; Ale Vega y Juan Manuel; el Ballet Los Integrantes, y Los Amigos del Folclore.

Asimismo, se informó que el evento contará con acompañamiento municipal y un operativo especial que incluirá tareas de limpieza, higiene, fiscalización y seguridad durante toda la jornada, con el objetivo de garantizar una celebración segura para toda la comunidad.