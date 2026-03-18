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Miércoles, 18 de marzo de 2026

Voraz incendio destruyó una vivienda en Quilmes Oeste

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 818 y 892, en el barrio La Matera.

Redacción FMQ

Un incendio de grandes dimensiones se registró durante la noche en el barrio La Matera, donde una vivienda fue completamente consumida por las llamas.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 818 y 892. Según informaron fuentes del operativo, el fuego avanzó con rapidez y alcanzó una importante altura, lo que generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

El foco ígneo fue finalmente controlado por dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, que trabajaron intensamente para evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas.

En medio del operativo, se registró un inconveniente adicional: una unidad cisterna que se dirigía al lugar sufrió el estallido de una de sus cubiertas, lo que obligó a que el vehículo regresara al cuartel sin poder prestar servicio.

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