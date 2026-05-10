Leandro Gracián: "Estamos en un momento en que cada gol nos condiciona"

Luego de una nueva derrota de Quilmes fuera de casa, Leandro Gracián fue el único del plantel Cervecero en dialogar con la prensa. El técnico contó sus sensaciones: "Tenemos una calentura tremenda por el resultado no conseguido acá en Güemes, cada uno en su función con mucha bronca. Pero no entiendo otra cosa que asumir las responsabilidades, estamos dando la cara y vamos a intentarlo a muerte, hay que dar vuelta la página y seguir".

Golpeado por el momento, dijo: "Me enfoco en el resultado que no es bueno y ya, estamos afectados con el resultado, yo como líder asumo la responsabilidad y con la sensación de bronca pero preparando lo que viene para encontrar soluciones y seguir insistiendo para que los futbolistas rindan mejor".

"Hay falencias ganando y perdiendo en el transcurso del juego, pero todo lo que diga se potencia, tengo que enfocarme que el resultado no fue bueno y ya está" añadio Gracián.

Los cambios que involucionaron

Una de las modificaciones de Gracián obligó a retrasar a Martínez como lateral derecho y luego a cometer la infracción del penal del segundo gol de Güemes. El DT explicó que vio en ese momento: "Creo que el partido de Batista fue bueno, pero los últimos 10 minutos estuvo impreciso. Lo de Martínez fue por ir a buscar el partido, pero siempre desde nuestra propuesta con un Quilmes ofensivo. Bajamos a lateral a Rama".

Acerca del primer gol del local, Gracián explicó que vio de la jugada: "Es mano y le queda para definir, recontra claro. Estamos en un momento en que cada gol nos condiciona, después nos pudimos reponer y llega el penal".

"Me preocupa este momento, asumo toda la responsabilidad, no me escondo de nada. En el fútbol he vivido todo este tipo de situaciones y hay que seguir apoyando al futbolista para ganar el domingo", finalizó.