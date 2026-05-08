Impactante accidente en Quilmes: transformadores salieron despedidos de un camión en plena curva

Un camión con transformadores volcó durante la mañana de este viernes parte de su carga en la zona de la subida de la Autopista Buenos Aires-La Plata y provocó serias demoras en el tránsito.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 en la rotonda de avenida Iriarte, previo a subir al acceso mano hacia la Capital Federal, y de acuerdo a lo informado por testigos, el chofer del rodado (proveniente de Edesur) no le habría puesto de seguridad correspondiente para contener los aparatos, por lo cual cuando dobló, cayó gran parte de lo que llevaba.

Como consecuencia, gran cantidad de aceite quedó derramado en la calzada y el paso para otros vehículos quedó totalmente reducido.

Rápidamente se montó un gran operativo de prevención en el que trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía y Patrulla Urbana de Quilmes.

Asimismo, no hubo que lamentar heridos a pesar de la gravedad del siniestro.