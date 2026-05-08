Paro en MOQSA: pagos incompletos y miles de usuarios de Quilmes afectados

Los choferes de las líneas de colectivos 22, 159, 219, 300, 500, 584 y 603 iniciaron este viernes 8 de mayo una medida de fuerza en reclamo por la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de abril. Las líneas pertenecen a la empresa MOQSA y la protesta afecta a miles de usuarios de la región y parte de la Ciudad de Buenos Aires.

La retención de tareas comenzó durante la jornada de este viernes luego de que la empresa informara a los trabajadores que no podría abonar la totalidad de los haberes en la fecha prevista. Según explicó la compañía, la situación se debe al atraso en el depósito de subsidios y compensaciones tarifarias por parte del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires.

"Se le comunica a todo el personal que, debido al atraso en el depósito de las compensaciones tarifarias por parte del Estado nacional y provincial, la empresa no podrá hacer frente a la totalidad de los sueldos correspondientes al mes de abril en el día de la fecha", indicó la firma en un comunicado interno.

Desde la empresa señalaron además que los salarios serán depositados de manera parcial y que el pago restante se completará una vez que ingresen las partidas correspondientes.

"En los casos donde el 50% del sueldo resulte inferior a los $500.000, se garantizará un depósito mínimo de $500.000", agregaron desde MOQSA.