Menú
Radio en vivo
Viernes, 8 de mayo de 2026

Paro en MOQSA: pagos incompletos y miles de usuarios de Quilmes afectados

El conflicto con las empresa de colectivos todavía no está solucionada y por eso muchas líneas siguen cumpliendo horarios son servicios reducidos.

Redacción FMQ

Los choferes de las líneas de colectivos 22, 159, 219, 300, 500, 584 y 603 iniciaron este viernes 8 de mayo una medida de fuerza en reclamo por la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de abril. Las líneas pertenecen a la empresa MOQSA y la protesta afecta a miles de usuarios de la región y parte de la Ciudad de Buenos Aires.

La retención de tareas comenzó durante la jornada de este viernes luego de que la empresa informara a los trabajadores que no podría abonar la totalidad de los haberes en la fecha prevista. Según explicó la compañía, la situación se debe al atraso en el depósito de subsidios y compensaciones tarifarias por parte del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires.

"Se le comunica a todo el personal que, debido al atraso en el depósito de las compensaciones tarifarias por parte del Estado nacional y provincial, la empresa no podrá hacer frente a la totalidad de los sueldos correspondientes al mes de abril en el día de la fecha", indicó la firma en un comunicado interno.

Desde la empresa señalaron además que los salarios serán depositados de manera parcial y que el pago restante se completará una vez que ingresen las partidas correspondientes.

"En los casos donde el 50% del sueldo resulte inferior a los $500.000, se garantizará un depósito mínimo de $500.000", agregaron desde MOQSA.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Paro de colectivos