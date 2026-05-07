Nuevo operativo para mascotas en la Ribera de Bernal

El Municipio de Quilmes informa que este miércoles, y con la supervisión de la intendenta interina local, Eva Mieri, se llevó adelante un nuevo operativo gratuito de castración y vacunación antirrábica en la Asociación Ribera de Bernal, ubicada en la intersección de calle 295 y la avenida Tomás Espora, en el marco de las políticas descentralizadas de salud animal impulsadas desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza.

"Cuidar a nuestros animales es una decisión política. Por eso en estas jornadas gratuitas que realizamos todas las semanas, garantizamos atención, promovemos la tenencia responsable y cuidamos la salud de toda la comunidad", destacó Eva, acompañada por la secretaria de Salud, Natalia Nápoli, y la subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher.

En tanto que la coordinadora de quirófano de Zoonosis, Noelia Otero, destacó estos operativos: "La verdad que son importantes para que evitemos la superpoblación animal, o enfermedades entre los mismos animales, o de animales a personas. Por eso también es importante el tema de la vacunación, que recurran también a lo que es la Veterinaria Municipal que tenemos en Don Bosco".

En total, se llevó adelante la castración de 30 animales, mientras que 75 fueron los vacunados. Los turnos para castración son por orden de llegada con el animal presente, que debe contar con 12 horas de ayuno y una manta para abrigo. En el lugar son recepcionados a las 8.30, donde luego de ser revisados por un médico veterinario y de dar el apto, son operados y luego de aproximadamente dos horas (mismo tiempo para gatos y perros), son entregados a sus dueños. En caso de que el animal no se encuentre apto para cirugía se le deja indicaciones para mejorar su estado de salud.

En cuanto a la vacunación antirrábica, se realiza desde las 11.30, y el único requisito necesario es que el animal tenga más de 3 meses de edad. Para más información, las y los vecinos de Quilmes pueden acercarse a la Veterinaria Municipal, ubicada en Agustín Bardi e Illia, frente al Parque Lineal de Don Bosco, de lunes a sábados de 8 a 20.