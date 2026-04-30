Eva Mieri visitó Caballos de Quilmes y destacó el trabajo de rescate animal

La intendenta de Quilmes, Eva Mieri, recorrió este miércoles la ONG "Caballos de Quilmes" en el marco del Día del Animal, donde destacó el trabajo conjunto con el Municipio para rescatar y rehabilitar equinos víctimas de maltrato.

"Visitamos el predio donde llevamos adelante una tarea de rescate, recuperación y rehabilitación de caballos que sufrieron maltrato. Este espacio cuenta con instalaciones y un hospital veterinario, y forma parte de una política sostenida de cuidado animal", señaló Mieri, acompañada por la secretaria de Salud, Natalia Nápoli, y la subsecretaria de Zoonosis, Pamela Dreher.

La organización sin fines de lucro rescató más de 175 caballos en los últimos tres años y actualmente alberga a más de 120 animales en un predio de 100 hectáreas. Allí funciona además un hospital veterinario especializado y un espacio de formación para estudiantes de Veterinaria de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata.

Desde la ONG explicaron que muchos de los animales llegan en estado crítico, incluso sin poder mantenerse en pie, tras haber sido sometidos a explotación en carros. Gracias al apoyo municipal, que incluye asistencia económica e insumos médicos, el equipo de veterinarios y voluntarios sostiene las tareas de recuperación.

"Es fundamental mostrar el esfuerzo de las voluntarias y los recursos que aporta el Municipio para salvar a estos animales", remarcó Dreher.

Por su parte, la directora de la ONG, Karina Dotto, valoró el acompañamiento estatal: "Recibimos ayuda con veterinarios y medicamentos, pero también es clave la decisión política de poner este tema en agenda".

Sin embargo, la continuidad del proyecto enfrenta un escenario crítico. El predio donde funciona el hospital y se alojan los caballos está en venta por cuestiones sucesorias, y la organización no cuenta con los fondos necesarios para adquirirlo. Hasta el momento lograron reunir unos 600 mil dólares, pero necesitan más del doble para concretar la compra.

La posible pérdida del espacio no solo afectaría a los animales alojados, sino también al hospital, considerado único en el país por su nivel tecnológico. Reubicar a los caballos ya representa un desafío, pero trasladar o reconstruir el quirófano resulta prácticamente inviable.

Ante este panorama, desde la ONG buscan visibilizar la situación y reunir los fondos necesarios para evitar el cierre de un espacio clave en la protección animal.