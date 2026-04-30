Las reliquias de Santa Mama Antula recorren la Diócesis de Quilmes

Desde el 1º al 14 de mayo, las reliquias de Santa Mama Antula recorrerán distintas comunidades de la Diócesis de Quilmes, en una iniciativa impulsada por el Departamento de Misión que busca fortalecer la vida pastoral y espiritual de la región.

Bajo el lema "Caminemos juntos con Mama Antula", la propuesta invita a los fieles a sumarse a las celebraciones y encuentros en torno a la figura de la primera santa argentina. La consigna retoma una de sus frases más representativas: "Quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido", reflejando el espíritu misionero que marcó su vida.

El cronograma de visitas comenzará el viernes 1º de mayo a las 9.30 en la Capilla San José Obrero de Florencio Varela, y continuará con distintas paradas en parroquias, capillas e instituciones de Berazategui y Quilmes.

Entre las actividades destacadas, se encuentran las jornadas en la Parroquia Nuestra Señora de Luján de Villa España el sábado 2 de mayo; la visita a la Parroquia San José y Santa Cecilia de Berazategui el domingo 3; y el paso por el Centro Infantil La Casita Trinitaria en Bernal Oeste el miércoles 6.

El recorrido también incluirá celebraciones en la Parroquia San Cayetano de Quilmes Oeste el jueves 7 durante todo el día, y en la Parroquia Nuestra Señora de Luján de Quilmes Centro el viernes 8 a las 18. El sábado 9, las reliquias llegarán a la Capilla Santa Elena en el Parque Pereyra Iraola.

Durante la segunda semana, las actividades continuarán en Florencio Varela, Berazategui y El Pato, con visitas a capillas, parroquias y al Colegio San Pablo Apóstol. El cierre tendrá lugar el jueves 14 de mayo a las 19 en la Catedral de Quilmes.