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Domingo, 14 de junio de 2026

Frío intenso y cielo despejado: cómo estará el tiempo este domingo y el inicio de la semana

No se anuncian lluvias ni fenómenos meteorológicos significativos.

Redacción FMQ
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El invierno comienza a hacerse sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 14 de junio se presentará con temperaturas muy bajas, cielo ligeramente nublado y condiciones estables durante toda la jornada.

La mínima prevista es de apenas 3 grados, mientras que la máxima alcanzará los 10 grados, por lo que se espera un día frío desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. No se anuncian lluvias ni fenómenos meteorológicos significativos.

Para el lunes, las condiciones continuarán siendo favorables, con cielo despejado y un leve ascenso de la temperatura. Los registros térmicos oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 15 de máxima, ofreciendo una tarde más agradable aunque con mañanas todavía muy frías.

Ante estas condiciones, se recomienda salir bien abrigado durante las primeras horas del día y extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Pronóstico

  • Domingo: mínima de 3°C y máxima de 10°C, cielo ligeramente nublado.
  • Lunes: mínima de 4°C y máxima de 15°C, cielo despejado.
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