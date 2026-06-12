El día más frío de la semana ya tiene fecha: ¿Cuándo llega la temperatura mínima de 3 grados?

Tras varios días con temperaturas moderadas y mucha humedad, el frío volverá a ganar terreno en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores por el ingreso de aire polar, lo que provocará una baja progresiva en los registros térmicos.

De acuerdo con las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana presentará condiciones típicamente invernales y dará paso a una jornada que podría convertirse en la más fría de las próximas semanas.

El termómetro tocará fondo en Buenos Aires: ¿Qué día se espera la mínima más baja?

El invierno comenzará a hacerse sentir con más fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense durante los próximos días de junio.

Según el pronóstico extendido elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas mostrarán una tendencia descendente durante el fin de semana y alcanzarán su punto más bajo el domingo.

Tras una jornada de viernes con valores relativamente moderados para junio, el avance de una masa de aire frío provocará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

El sábado 13 de junio se presentará condiciones frías. El SMN prevé una mínima de 8°C y una máxima de 14°C, con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. En ese período también podrían registrarse ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Luego, de acuerdo con las previsiones oficiales, el domingo 14 será la jornada más fría del período analizado. Para ese día se espera una temperatura mínima de apenas 3°C y una máxima que no superará los 10°C.

La combinación de temperaturas bajas y circulación de aire podría generar una sensación térmica aún menor durante las primeras horas de la mañana, especialmente para quienes deban salir temprano de sus hogares o realizar actividades al aire libre.

Luego del pico de frío previsto para el domingo, los valores térmicos comenzarán a recuperarse lentamente. Para el lunes 15 se anuncian 4°C de mínima y 14°C de máxima, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

La mejora continuará durante el martes 16, cuando el termómetro oscilará entre los 6°C y los 17°C. Aunque las mañanas seguirán siendo frescas, las temperaturas vespertinas mostrarán un leve repunte que permitirá condiciones algo más agradables para la segunda parte de la jornada.

De esta manera, el AMBA atravesará un fin de semana plenamente invernal antes de iniciar una recuperación gradual de las temperaturas durante la próxima semana.



