Pronóstico: cambia el clima en Buenos Aires y se viene un "finde" largo con lluvias, viento y mucho frío

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostró una mejora en las últimas horas con la vuelta del sol, después de varios días con nubes y humedad. Sin embargo, el tiempo volverá a cambiar, ya que el pronóstico anticipa un fin de semana largo con lluvias, viento y frío.

Según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 12 de junio se presenta con buenas condiciones. La jornada empezó con nieblas en distintos sectores y se espera una tarde agradable, con una máxima cercana a los 17 grados.

A partir del sábado, las condiciones empezarán a modificarse. El SMN prevé un escenario variable, con algunos períodos de sol, probabilidades de precipitaciones y el ingreso de aire frío que provocará una baja térmica significativa en la región.

Con este panorama, el "finde XL" tendrá jornadas muy distintas entre sí. A continuación, el detalle día por día del clima en el AMBA para saber cuándo aprovechar actividades al aire libre y en qué momentos convendrá tener a mano el paraguas y los abrigos.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana largo en Buenos Aires





Viernes 12

El viernes empezó con bancos de niebla en puntos del AMBA, aunque las condiciones mejorarán con el correr de las horas gracias a la presencia de viento leve a moderado del norte y noroeste.

Esto favorecerá un suave ascenso de la temperatura, con una máxima prevista de 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Por la noche se mantendrá el buen tiempo, con marcas térmicas que oscilarán entre los 11 y 13 grados.

Sábado

El primer día del "finde" arrancará con cielo parcialmente nublado y tenderá a cubrirse durante la mañana. Si bien no se esperan precipitaciones en las primeras horas, el panorama cambiará por la tarde, cuando aumenten las probabilidades de lluvias aisladas.

Las precipitaciones podrían extenderse durante la noche, con chances de entre 40 y 70%. Además, se prevén vientos del sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El sábado vuelven las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Domingo

El domingo llegará con una mejora en las condiciones meteorológicas y sin lluvias previstas. El cielo se presentará algo nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche habrá menor nubosidad.

La principal novedad será el fuerte descenso de temperatura. El SMN anticipa una mínima de apenas 3 grados y una máxima de 10, en una jornada que marcará el regreso del frío intenso al AMBA. El viento soplará del noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Lunes

El lunes 15 de junio, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, ofrecerá las mejores condiciones del fin de semana largo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico, el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada, con presencia de sol de principio a fin.

El frío seguirá presente, con una mínima de 4 grados y una máxima de 14, mientras que los vientos serán leves.

Las lluvias y los vientos del sábado provocarán que vuelva el frío extremo a Buenos Aires desde el domingo (Imagen ilustrativa).

Será una jornada ideal para realizar actividades al aire libre, disfrutar de plazas, parques y paseos con familiares o amigos. De todos modos, va a convenir salir con abrigo para hacer frente a las bajas temperaturas y al viento.

Para el resto de la semana, tanto el martes como el miércoles se mantendrán condiciones estables. El pronóstico indica períodos de cielo parcialmente nublado y momentos con mayor presencia de sol, sin chances de lluvias en el AMBA.

El panorama cambiaría el jueves. De acuerdo con las previsiones del sitio especializado Meteored, volverían las precipitaciones en Buenos Aires en una jornada marcada por la abundante nubosidad.