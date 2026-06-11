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Jueves, 11 de junio de 2026

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Pronóstico en Buenos Aires: ¿Cuándo vuelven las lluvias?

El Servicio Meteorológico adelantó cómo estará el clima en Buenos Aires y detalló el momento exacto en que regresará la inestabilidad a la región.

Dayra, Arellano
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El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el estado del clima en Buenos Aires para las próximas jornadas y confirmó un importante cambio meteorológico. Luego de atravesar días marcados por altos índices de humedad y densas nieblas matinales, los habitantes de la Capital Federal y el conurbano bonaerense deberán prepararse para modificaciones sustanciales en las condiciones del cielo.

Temperatura y lluvia: el pronóstico día por día

El reporte extendido detalló cómo evolucionarán las marcas térmicas y en qué momento se concretará la inestabilidad en la ciudad.

  • Viernes 12 de junio: cielo parcialmente nublado con ambiente fresco. Se prevén bancos de niebla por la mañana y una marca térmica máxima que se ubicará cerca de los 17°C.

  • Sábado 13 de junio: regresa la lluvia de forma definida, especialmente durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%, con una mínima de 9°C y una máxima de 14°C bajo viento moderado.

  • Domingo 14 de junio: las condiciones volverían a mejorar de forma notable. Comienza un período estable, con nubosidad variable y sin lluvias relevantes, registrando máximas de entre 15°C y 16°C.

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional expone los siete días de pronóstico extendido, con el regreso del agua y el posterior desplome térmico. (Foto: Captura SMN).
El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional expone los siete días de pronóstico extendido, con el regreso del agua y el posterior desplome térmico. (Foto: Captura SMN).

  • Lunes 15 de junio: continuación del tiempo seco. El cielo presentará nubosidad variable sin precipitaciones destacadas, con una temperatura máxima estimada entre los 15°C y 16°C.

  • Martes 16 de junio: jornada sin lluvias y con ambiente fresco. El informe oficial prevé cielo con nubes flotantes y marcas térmicas máximas que oscilarán entre los 15°C y 16°C.

  • Miércoles 17 de junio: cierre del período con absoluta estabilidad. No se esperan lluvias, manteniendo el panorama seco con temperaturas máximas que rondarán los 15°C y 16°C.

Recomendaciones ante la tormenta y el cambio térmico

Frente a la variabilidad extrema del ambiente, las autoridades sugirieron adoptar medidas de precaución elementales para evitar inconvenientes en la vía pública. El paso de tardes templadas a un sábado inestable y ventoso requiere la atención inmediata de peatones y conductores para mitigar riesgos urbanos cotidianos.

  • Adecuar el abrigo: el sábado presentará temperaturas más bajas y viento moderado, lo que incrementará la sensación de frescura en la calle.

  • Circular con prudencia: las lluvias vespertinas y los restos de niebla reducirán la visibilidad en las autopistas del conurbano.

  • Asegurar objetos sueltos: el viento moderado puede desplazar elementos livianos de balcones y terrazas durante el sábado.

  • Monitorear desagües: limpiar rejillas hogareñas ayuda a evitar acumulaciones de agua ante las descargas previstas.

A partir del domingo, el regreso del sol parcial aliviará a los porteños, abriendo una ventana de varios días consecutivos sin agua.

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