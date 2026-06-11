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Alerta meteorológica: ¿Cuál es la fecha para la llegada de "El Niño" a la Argentina?

El organismo internacional advirtió que el fenómeno podría darse en septiembre. Cuáles son las regiones bajo riesgo de inundaciones y dónde habrá olas de calor extremo.

SGorostiaga
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El fenómeno climático de "El Niño" llegará a la Argentina a partir de septiembre y afectará con dureza los últimos meses del año. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que existe un 90% de probabilidad de que el territorio nacional sufra tormentas extremas, inundaciones y olas de calor fuera de lo común en esa fecha.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que "un océano más caliente aporta humedad y calor al sistema", lo que agravará de manera directa los desastres ambientales en la región. Mientras Perú ya declaró la emergencia climática y Brasil reforzó la vigilancia, en Argentina los especialistas exigen limpiar desagües y canales de manera urgente.

Las zonas bajo riesgo de inundaciones brutales

El impacto del cambio climático no será igual en todas las provincias. El Litoral, la región central del país y la Cuenca del Plata tienen las mayores fichas para sufrir lluvias torrenciales muy por encima de los valores normales, con alto riesgo físico para la población.

Por el contrario, el norte y otras zonas del mapa deberán prepararse para olas de calor extremo que amenazan con saturar los sistemas eléctricos durante la primavera y el verano.

El Niño puede provocar tormentas e inundaciones en varios puntos del país.
El Niño puede provocar tormentas e inundaciones en varios puntos del país.

El inesperado alivio para una región argentina


La única buena noticia que traerá "El Niño" será para la región de Cuyo. En Mendoza y San Juan, el aumento de las precipitaciones promete dar un fuerte alivio a la sequía extrema que castiga a la zona desde hace más de una década.

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