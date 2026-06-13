Agustín Lavezzi: "Por suerte pudimos convertir"
El autor del gol se expresó acerca del triunfo de Quilmes sobre Gimnasia y Tiro. Agustín Lavezzi manifestó que los rivales vienen a demorar el juego en el Centenario.
En rueda de prensa, Agustín Lavezzi analizó la victoria de Quilmes en el Centenario y afirmó que los rivales vienen a perder el tiempo: "Sabemos que estamos todos medio juntos en la tabla, pero había que meterla y ganar. Acá en el Centenario se vienen todos a tirar atrás y a hacer tiempo pero por suerte pudimos convertir".
Asimismo opinó sobre el momento el equipo y el personal: "Me siento bien, siempre me quedo practicando. Esta es una categoría difícil que cualquiera le gana a cualquiera, pero somos Quilmes y creo que tenemos que estar un poco más arriba".