Menú
Radio en vivo
Sábado, 13 de junio de 2026

Agustín Lavezzi: "Por suerte pudimos convertir"

El autor del gol se expresó acerca del triunfo de Quilmes sobre Gimnasia y Tiro. Agustín Lavezzi manifestó que los rivales vienen a demorar el juego en el Centenario.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

En rueda de prensa, Agustín Lavezzi analizó la victoria de Quilmes en el Centenario y afirmó que los rivales vienen a perder el tiempo: "Sabemos que estamos todos medio juntos en la tabla, pero había que meterla y ganar. Acá en el Centenario se vienen todos a tirar atrás y a hacer tiempo pero por suerte pudimos convertir".

Asimismo opinó sobre el momento el equipo y el personal: "Me siento bien, siempre me quedo practicando. Esta es una categoría difícil que cualquiera le gana a cualquiera, pero somos Quilmes y creo que tenemos que estar un poco más arriba".

1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos
Noticias

Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

3
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

4
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

5
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

Más de Deportivos