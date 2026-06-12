SUBE: cómo hacer para viajar gratis sin presentar el Certificado de Discapacidad

El Gobierno nacional anunció una nueva modalidad para que las personas con discapacidad puedan acceder al transporte público gratuito utilizando únicamente la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de viajar.

La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte, entrará en vigencia el próximo 19 de junio y alcanzará inicialmente a los colectivos de jurisdicción nacional y a los servicios ferroviarios. Según indicaron las autoridades, el objetivo es simplificar el acceso al beneficio, proteger los datos personales de los usuarios y reducir posibles situaciones de fraude.

A partir de esa fecha, quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad vigente deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial del sistema.

Además, cuando la persona beneficiaria viaje con un acompañante autorizado, ambos podrán utilizar el beneficio vinculado a la misma tarjeta SUBE.

Desde Transporte explicaron que la implementación será progresiva y coordinada, con la intención de extender este mecanismo a otras jurisdicciones del país en etapas posteriores.

Cómo vincular el CUD a la tarjeta SUBE

Las personas que deseen acceder a esta nueva modalidad deberán realizar los siguientes pasos:

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial.

Ingresar a la cuenta personal y seleccionar la opción "Beneficios".

Cargar el número del Certificado Único de Discapacidad (CUD), compuesto por 10 dígitos.

Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE. Utilizar la aplicación SUBE desde un teléfono Android con tecnología NFC, ingresando en "Acreditá o consultá saldo" y luego en "Ver saldo". Solicitar al chofer del colectivo que active el beneficio desde la validadora de pago.



El CUD físico seguirá siendo válido

Las autoridades aclararon que esta nueva herramienta no reemplaza el sistema actual. Por lo tanto, quienes lo prefieran podrán continuar accediendo a la gratuidad en colectivos y trenes mediante la exhibición del Certificado Único de Discapacidad en formato físico, tal como ocurre en la actualidad.

De esta manera, convivirán ambos mecanismos, permitiendo que cada usuario elija la modalidad que le resulte más conveniente para acceder al beneficio.